Κυψέλη: Τρεις φορές έχει συλληφθεί η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη στο σχολείο - Την είχαν διώξει από το προηγούμενο

Συγκλονίζει το σοκαριστικό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Κυψέλης, όταν μια 16χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου πεταλούδα σε 14χρονη συμμαθήτριά της.

Το περιστατικό συνέβη μόλις λίγες ώρες μετά την άφιξη της δράστιδας στο νέο της σχολείο, καθώς είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

Η 16χρονη, με ιστορικό παραβατικών πράξεων, πήγε στο σχολείο με σκοπό να ξεκινήσει μια νέα αρχή, ωστόσο το κλίμα στην τάξη δεν ήταν καθόλου ήρεμο. Όπως είπε η αδερφή της στο Star, η 16χρονη αντέδρασε έντονα όταν άκουσε τις συμμαθήτριές της να την αποκαλούν «πρεζάκι» και «βρωμιάρα », κάτι που φαίνεται να την εξόργισε και να την οδήγησε στην επίθεση. «Η αδερφή μου δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν», πρόσθεσε.

Αν και η επιθετικότητα της 16χρονης είχε γίνει ήδη γνωστή στους δασκάλους, το επεισόδιο δεν αποφεύχθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δράστις έβγαλε το μαχαίρι και επιτέθηκε αδίστακτα και αδιαφορώντας για τις συνέπειες στην 14χρονη, προκαλώντας της τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Ένα αγόρι που ήταν παρόν έτρεξε να της αρπάξει την πεταλούδα και λίγο έλειψε να τραυματίσει και εκείνον. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων για την παροχή πρώτων βοηθειών και ράμματα, ενώ η 16χρονη συνελήφθη.

Μαχαίρια και βία: Η 16χρονη είχε συλληφθεί 3 φορές το 2025

Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η 16χρονη έχει ήδη ένα μακρύ ποινικό μητρώο, με τρεις συλλήψεις μόνο για το 2025, που περιλαμβάνουν προηγούμενα περιστατικά βίας, εκφοβισμού και την κατοχή μαχαιριών.

Συγκεκριμένα:

Στις 26 Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε 5 ράμματα. «Ήθελα την εκφοβίσω όχι να την τραυματίσω» είχε πει στην Ασφάλεια.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στις 19 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί της ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα να έχει πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ανήλικη είχε αποβληθεί από το προηγούμενο σχολείο της λόγω του επαναλαμβανόμενου παραβατικού της χαρακτήρα. Σύμφωνα με το Star, η ανήλικη έβαζε φωτιά σε κάδους του σχολείου, έβριζε τους καθηγητές και τους πετούσε αντικείμενα. Μάλιστα, δυο μέρες πριν αλλάξει σχολικό περιβάλλον, οι καθηγητές βρήκαν κάτω από το θρανίο της ένα μαχαίρι

Πήρε θέση το Υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας, μέσω ανακοίνωσης, δήλωσε ότι έχει δοθεί ρητή οδηγία για άμεση επικοινωνία των σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών με τους μαθητές και τα οικογενειακά τους περιβάλλοντα, προκειμένου να γίνει μια συστηματική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών υποστήριξης και πρόληψης για ανήλικους με παραβατική συμπεριφορά. Οι σχολικές κοινότητες, μαζί με τις οικογένειες, καλούνται να συνεργαστούν πιο ενεργά για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών και την αποκατάσταση των νέων που έχουν αποκλίνουσες συμπεριφορές.

Προβλήματα στην οικογένεια της 16χρονης﻿

Η οικογένεια της 16χρονης, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με τον πατέρα της να είναι πρώην αστυνομικός και τη μητέρα της να ζει χωριστά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η κοπέλα είχε μείνει από απουσίες ήδη από τον Οκτώβριο και είχε χάσει μια σχολική χρονιά.

Πηγή: iefimerida.gr