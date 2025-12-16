Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου – Αισθητός σε αρκετές περιοχές

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:41 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 16/12), σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,3 χλμ. και το επίκεντρο στα 89 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.
5,2 Ρίχτερ από το EMSC
Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 5,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 14 χλμ.
Η σεισμική δόνηση, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητή σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ηλεία.
Πηγή: newsbomb.gr