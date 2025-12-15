Στη Μαρτινίκα έδεσε το πλοίο με τους τέσσερις τόνους κοκαΐνης - Στον εισαγγελέα Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Στη Μαρτινίκα έδεσε το καράβι με την κοκαΐνη, με τους συλληφθέντες να απολογούνται την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Αυτή τη στιγμή γίνεται η καταμέτρηση της ποσότητας των ναρκωτικών, ενώ μέχρι τώρα έχουν καταμετρηθεί περισσότεροι από τέσσερις τόνοι ναρκωτικών. Σύμφωνα μάλιστα με αστυνομικές πηγές, το μέτρημα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Οι πέντε που συνελήφθησαν στην Αθήνα μεταξύ των οποίων και ο «Έλληνας Εσκομπάρ» θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος περιγράφεται ένας 65χρονος που, περίπου 10 χρόνια πριν, είχε κατηγορηθεί ως ο εγκέφαλος του μεγαλύτερου – τότε - κυκλώματος κοκαΐνης στην Ελλάδα και οργανωτής της μεταφοράς 5,5 τόνων κοκαΐνης με το πλοίο Africa 1,το καλοκαίρι του 2004.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκάφος ελληνικών συμφερόντων με αφετηρία τη Νέα Μηχανιώνα ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική, όπου φέρεται να φόρτωσε πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Στη συνέχεια, το πλοίο πήρε πορεία προς την Ευρώπη, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστό σε ποιο λιμάνι θα κατέληγε το φορτίο.

Στο πλοίο επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία αναμένεται να συλληφθούν, ενώ παράλληλα οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ακόμη πέντε ατόμων στην Ελλάδα, σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα. Οι συλληφθέντες φέρονται να αποτελούν μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που είχε αναλάβει τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών.

Το σκάφος βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες υπό ρυμούλκηση στον Ατλαντικό Ωκεανό από πολεμικό πλοίο της Γαλλίας, το οποίο συνδράμει στην επιχείρηση. Στόχος είναι να οδηγηθεί με ασφάλεια σε λιμάνι, ώστε να γίνει η πλήρης καταμέτρηση της ποσότητας των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν, αλλά και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταφορά των συλληφθέντων στην Ελλάδα.

Η υπόθεση ξεκίνησε από έρευνα της ελληνικής Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία εξελίχθηκε μέσα από στενή συνεργασία με την αμερικανική DEA.

Πηγή: ethnos.gr