Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με μέσα μαζικής μεταφοράς και σχολεία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στην απεργιακή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν επίσης η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ) και η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ.

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, «στο πλαίσιο της κινητοποίησης όλων των Δήμων για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης θα λειτουργούν βασικές και απολύτως επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την πολιτική προστασία».

Παράλληλα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τεχνόπολη, θα συμμετέχει στην απεργία του Δήμου, με τις διοικητικές της υπηρεσίες κλειστές. Στο κλείσιμο θα συμμετέχουν επίσης οι διοικητικές υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ, της Αναπτυξιακή Αθήνας και της ΔΑΕΜ Α.Ε.

Τι θα γίνει με μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λεωφορεία κτλ) θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς τα σωματεία των εργαζομένων υπάγονται στη ΓΣΕΕ, η οποία δεν έχει προκηρύξει απεργία. Ωστόσο, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια στα λεωφορεία, καθώς θα γίνουν συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και το πρωί στις 11 όπου έχουν καλέσει ΠΟΕΔΗΝ και ΠΟΕΟΤΑ, και το απόγευμα στις 6.30 από σωματεία, ομοσπονδίες και το ΠΑΜΕ, ενώ θα υπάρξουν και προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία.

Τι ισχύει με τα σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα συμμετέχουν στην απεργία, παρά τα δημοσιεύματα περί «εξαίρεσης».

Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις με τις οποίες καλούν σε συμμετοχή στην απεργία.

Συνεπώς, αρκετά σχολεία θα μείνουν κλειστά ή θα υπολειτουργήσουν, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρουν οι εκπαιδευτικοί.

Τα σημεία των συγκεντρώσεων

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Στην Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία καλούν στις 7 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

«Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής – Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025 ενάντια στον νέο αντιλαϊκό – φορομπηχτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό.

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών! Δώστε λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!».

Πηγή: ethnos.gr