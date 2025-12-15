Σοκ στο Ηράκλειο: Μίμος ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν παρενόχλησε 15χρονη

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο του Ηρακλείου στην Κρήτη, έπειτα από καταγγελία μιας 15χρονης κοπέλας πως έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από έναν μίμο, ντυμένο Τσάρλι Τσάπλιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής όταν ο 35χρονος άνδρας με την ιδιαίτερη εμφάνιση βρισκόταν στη γιορτινά στολισμένη πλατεία Ελευθερίας.

Ο 35χρονος όταν είδε τη 15χρονη άρχισε να κάνει ασελγείς πράξεις σε βάρος της προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η ανήλικη κοπέλα σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις Αρχές, με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλλαμβάνουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

Πηγή: ethnos.gr