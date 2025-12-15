Βόλος: Στη φυλακή συμμορία που έκανε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς – Απειλούσαν να σκοτώσουν έναν 19χρονο

Τον δρόμο για τη φυλακή θα πάρουν δύο 20χρονοι και ένας ανήλικος 17,5 ετών, που αποτελούσαν τη συμμορία του πάρκου των Αγίων Αναργύρων στον Βόλο. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν έναν 19χρονο από τον οποίο είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 7.500 ευρώ.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο 19χρονος από τον Βόλο δεχόταν «συμβουλές» από τα μέλη της συμμορίας, τα οποία του παρουσίαζαν μία εικόνα δήθεν «προστασίας», υποστηρίζοντας ότι κινδύνευε και ότι όφειλε να τους καταβάλει χρήματα για να τον «φυλάνε». Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε, κατάφεραν να του αποσπάσουν περίπου 7.500 ευρώ, ενώ στη συνέχεια οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά επιπλέον 5.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η δικογραφία περιγράφει επαναλαμβανόμενες προσεγγίσεις του 19χρονου, εξαναγκασμούς σε συναντήσεις και τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταφέρθηκε παρά τη θέλησή του με όχημα σε απομονωμένα σημεία. Σε μία από αυτές, ένας εκ των φερόμενων δραστών τον χτύπησε στο πρόσωπο με αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο, του έδειξε σφαίρες και τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει.

Την ίδια ώρα, μέλη της οικογένειάς του φέρονται να προσπαθούσαν να παρέμβουν τηλεφωνικά, ενώ ο νεαρός, υπό καθεστώς φόβου, έφτασε στο σημείο να αφαιρεί χρήματα από το ταμείο του καταστήματος του πατέρα του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Η στιγμή που οι γονείς του τον εντόπισαν τραυματισμένο

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης υπήρξε η στιγμή που οι γονείς του τον εντόπισαν τραυματισμένο και αποφάσισαν να απευθυνθούν στις Αρχές. Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου και την επόμενη ημέρα επιχειρήθηκε, από την Αστυνομία, ελεγχόμενη παράδοση χρημάτων στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης.

Ωστόσο, οι φερόμενοι δράστες δεν εμφανίστηκαν στο προκαθορισμένο ραντεβού. Το πρωί της επόμενης ημέρας ακολούθησαν ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε σπίτια υπόπτων, κατά τις οποίες συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ένας ακόμη φέρεται να διαφεύγει και αναζητείται.

Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων Έλληνες και Αλβανοί υπήκοοι, αντιμετωπίζουν – κατά περίπτωση – κατηγορίες για εκβίαση κακουργηματικού χαρακτήρα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα εκβίασης, παράνομη κατακράτηση κατ’ εξακολούθηση, ληστεία, παράνομη βία, απειλή με συνεχή πρόκληση τρόμου, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, υπεξαίρεση, απλή και άμεση συνέργεια, καθώς και σύσταση συμμορίας.

«Παρεξήγηση για μία κοπέλα»

Κατά την απολογία τους, όλοι οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν την τέλεση εκβιασμού, κάνοντας λόγο για παρεξήγηση στο πλαίσιο προσωπικής αντιζηλίας με αφορμή μία κοπέλα. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι δεν έγινε χρήση όπλου και ότι οι μεταξύ τους εντάσεις περιορίστηκαν σε λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, τρεις από τους πέντε κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, ενώ για τους υπόλοιπους δύο αποφασίστηκαν ηπιότερα μέτρα, καθώς ο ένας φέρεται να είχε περιορισμένη συμμετοχή σε μεταφορά χρημάτων και ο άλλος εμπλοκή μόνο σε πράξη πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Πηγή: newsit.gr