Δημοσκόπηση Alco: Στις 12 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Δίκιο στους αγρότες δίνουν 8 στους 10

Η νέα δημοσκόπηση της Alco δείχνει την πρόθεση του κόσμου σχετικά με τα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα εκτός από την πρόθεση ψήφου.

Το πρώτο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης του ALPHA και της ALCO παρουσιάστηκε απόψε Δευτέρα 15.12.2025, στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Στο στούντιο μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με τα στοιχεία να δείχνουν την διαφορά στην πρόθεση ψήφου να είναι στο 12% μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή αύξηση της τάξης του 23,6% από 23,3% στην δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ οριακή μείωση με 11,6% έναντι 11,7%, αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,5% από 8,9%, το ΚΚΕ με 7,3% από 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% από 6,4%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% από 5%.

Οριακά πάνω από το 3%, βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 3,2% από 3,4%, ενώ κάτω από το 3% καταγράφουν ποσοστά η Νίκη με 2,6% από 2%, το ΜέΡΑ25 σταθερά στο 2,4%, ακολουθεί με 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,5%) και η Νέα Αριστερά με 1,1% από 1,4%.

Οι αναποφάσιστοι καταγράφουν ποσοστό 20,9%, σημειώνοντας ελαφρά πτώση από το 21,5% στην αντίστοιχη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου.

Θετικά διακείμενο εμφανίζεται μόλις το 15% για τον Αλέξη Τσίπρα, ως μία νέα πολιτική λύση μετά την έκδοση του βιβλίου του Ιθάκη, ενώ το 68% πιστεύει ότι επαναλαμβάνει τα ίδια.

Το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026, ενώ το 55% πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν κατανοεί τα προβλήματα των πολιτών, έναντι του 38% πιστεύει ότι λίγο, αρκετά ή πολύ, η κυβέρνηση δείχνει κατανόηση.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση για το 2026 θα πρέπει να είναι η ακρίβεια, με ποσοστό 54% ενώ δεύτερο με 17% έρχεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία.

Πηγή: newsit.gr