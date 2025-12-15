Νέα αναβολή στη δίκη για τα επεισόδια της Έδεσσας – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία του φίλου του ΠΑΟΚ

Η δοκιμασία για τον φίλο του ΠΑΟΚ δεν έχει τέλος, καθώς πλέον μπήκε και σε δικαστική τροχιά η υπόθεση των επεισοδίων που σημειώθηκαν στην Έδεσσα τον περασμένο Φεβρουάριο.

Τότε, η Ελληνική Αστυνομία είχε προχωρήσει στη σύλληψη πέντε ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε οπαδικής φύσεως επεισόδια. Από τα περιστατικά αυτά, σοβαρότερος τραυματισμός ήταν εκείνος ενός φίλου του ΠΑΟΚ στο μάτι, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα σοβαρά προβλήματα στην όρασή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το πρώτο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Φεβρουαρίου 2025, όταν τρεις άνδρες ηλικίας 18, 20 και 34 ετών φέρονται να επιτέθηκαν σε έναν 54χρονο και στον 16χρονο γιο του, προκαλώντας τους τραυματισμούς. Ένα δεύτερο περιστατικό ακολούθησε την επόμενη ημέρα, κατά το οποίο τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα στη Βέροια, ωστόσο, έπειτα από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των έξι κατηγορουμένων, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας για την ερχόμενη Πέμπτη.