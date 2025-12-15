Αυτή είναι η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον Νοέμβριο και βρίσκεται στην Καλαμάτα

Το επιβλητικό γκράφιτι με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας, που δεσπόζει στο κέντρο της Καλαμάτας κατάφερε να ξεχωρίσει σε διεθνές επίπεδο καθώς ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Τοιχογραφία στον Κόσμο» για τον Νοέμβριο 2025.

Η διάκριση για την, μεγάλων διαστάσεων, τοιχογραφία του καλλιτέχνη KLE (Κλεομένη Κωστόπουλου), που κοσμεί το κτίριο Παπαδημητρίου στο κέντρο της πόλης, προήλθε μέσω του μηνιαίου BEST OF της Street Art Cities, της μεγαλύτερης πλατφόρμας παγκοσμίως για την τέχνη στον δημόσιο χώρο.

Η αναγνώριση προέκυψε μετά από διεθνή ψηφοφορία χρηστών της πλατφόρμας, που ανέδειξαν την Καλαμάτα στην κορυφή ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Με την επιτυχία αυτή η πόλη της Μεσσηνίας γίνεται πλέον διεθνώς ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της ελληνικής δημόσιας τέχνης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της πόλης και αναδεικνύοντας τον ρόλο της street art ως μέσο πολιτιστικής έκφρασης και αστικής αναζωογόνησης.

Υπενθυμίζεται πως η υλοποίηση της τοιχογραφίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας».

Πηγή: ethnos.gr