Σκάφος ελληνικών συμφερόντων γεμάτο κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό – Πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ο εγκέφαλος

«Σάλτο» σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων που είχε φορτώσει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική και έφτανε στα παράλια της Ευρώπης, πραγματοποίησαν οι διωκτικές αρχές, περνώντας χειροπέδες σε 10 άτομα, ενώ εγκέφαλος φέρεται να είναι πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύμφωνα με το newsit.gr, σκάφος ελληνικών συμφερόντων ξεκίνησε από το λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας και έφτασε στη Λατινική Αμερική για να παραλάβει την κοκαΐνη. Το σκάφος εντοπίστηκε από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό και τέθηκε υπό παρακολούθηση. Στη συνέχεια άρχισε να ρυμουλκείται για να πιάσει λιμάνι, ώστε να καταμετρηθούν οι ποσότητες των ναρκωτικών.

Το σκάφος είχε 5 άτομα πλήρωμα που έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει 5 ακόμα συλλήψεις σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα, με τις έρευνες για την εγκληματική οργάνωση, που όπως φαίνεται θησαύριζε από το εμπόριο ναρκωτικών να συνεχίζονται.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας που παλαιότερα είχε γίνει γνωστός ως πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ανάλογα αδικήματα.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες μέρες, αφού σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία.

Σε άλλη υπόθεση, κατασχέθηκε κοκαΐνη ενός τόνου στο λιμάνι του Πειραιά. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.