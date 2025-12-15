Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στο αγροτικό - Ξεκινά κρίσιμη εβδομάδα

Από την κυβέρνηση υπογραμμίζουν πως διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα.

Αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα, αν δεν ικανοποιηθούν κρίσιμα αιτήματα τους, δηλώνουν οι αγρότες. Την ίδια στιγμή από την κυβέρνηση υπογραμμίζουν πως διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα και αυτό που επισημαίνουν είναι πως οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση.

Το Μαξίμου αναζητά λύση σε ένα δύσκολο θέμα, ενώ την ίδια στιγμή κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης. Από την κυβερνητική πλευρά εκπέμπουν τετραπλό σήμα:

1. Οι πληρωμές θα τρέξουν μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και- όπως σημειώνεται - θα έχει κατατεθεί οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες, πλην μικρών εκκρεμοτήτων.

2. Εξετάζεται μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες στα μέτρα που είναι στο τραπέζι είναι η παράταση της χαμηλής τιμής ρεύματος, ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια αλλά και στοχευμένες κινήσεις με έμφαση στην αντιμετώπιση των μειωμένων τιμών συγκεκριμένων προϊόντων (όπως το βαμβάκι και το σιτάρι καθώς και το γάλα ιδίως στις νησιωτικές περιοχές).

3. Οι όποιες κινήσεις γίνουν θα λαμβάνουν υπόψη τα δημοσιονομικά δεδομένα και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. «Δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας» υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά από το Μαξίμου.

4. Αδιαπραγμάτευτη παραμένει η θέση για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ.

«Με έκπληξη πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα» σημείωσε στην ανάρτησή του χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογράμμισε « διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία».

Από την κυβέρνηση δεν θέλουν να «κοπεί» στα δύο η χώρα μέσα στις γιορτές από τα μπλόκα και αναζητείται λύση (μια εικόνα για τις επόμενες κινήσεις αναμένεται να δοθεί από τον Παύλο Μαρινάκη κατά την διάρκεια του briefing). Η εβδομάδα αυτή θα είναι κρίσιμη καθώς οι αγρότες σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Στο μεταξύ χθες κοινή δήλωση-παρέμβαση εξέδωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) , Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) , Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), όπου εκφράζουν «τη βαθιά ανησυχία για την άρνηση εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό της χώρας». Όπως επισημαίνουν, «σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η άρνηση θεσμικού διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης αλλά επιλογή αδιεξόδου. Η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, την βιομηχανία, τη μεταποίηση, την απασχόληση και τις εξαγωγές».

Τι ζητούν από αγρότες

Το κείμενο με τα αιτήματά τους απέστειλαν χθες οι αγρότες. Τα βασικά αιτήματα αφορούν το κόστος παραγωγής και κυρίως την τιμή του ρεύματος και του πετρελαίου κίνησης, ενώ θέτουν ένα συνολικότερο πλαίσιο, το οποίο αφορά τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. Παράλληλα κάνουν αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (ζητώντας να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες να υπάρξει εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ). Επίσης σε ένα ακόμα φλέγον θέμα σχετικά με την ευλογιά γίνεται αναφορά στα εξής : εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Ψηφίζεται αύριο ο προϋπολογισμός

Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Να επισημανθεί πως αύριο θα μιλήσει στην Ολομέλεια ο πρωθυπουργός και αναμένεται να εστιάσει ιδιαιτέρως σε μια σειρά θετικών μηνυμάτων από το πεδίο της οικονομίας (π.χ. ρυθμοί ανάπτυξης, υποχώρηση ανεργίας) αλλά και στο πακέτο των μέτρων που τρέχει (π.χ. οι αλλαγές στο φορολογικό) με έμφαση στη μεσαία τάξη. Παράλληλα βέβαια θα αναφερθεί στο αγροτικό και στις κινήσεις που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση, κάνοντας αναφορά και στα επόμενα βήματα.

Πηγή: ethnos.gr