ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα: Το τετράδιο με τις ιδιόχειρες σημειώσεις και ο λογιστής

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας το OPEN για το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για νέα στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από την έφοδο της Δ.Ο.Α. στα κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κρήτη.

Όπως επισήμανε η δημοσιογράφος Μίνα Κραμήτρου στο OPEN, υπάρχει ένα τετράδιο το οποίο έχει ιδιόχειρες σημειώσεις, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια εφόδου της Δ.Ο.Α. σε κέντρο υποβολής δηλώσεων στην Κρήτη.

Αυτή την ώρα, το τετράδιο αυτό βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ο.Α. και αναλύεται από τους αξιωματικούς. «Όσο ξεδιπλώνεται αυτή η υπόθεση, μαθαίνουμε όλο και καινούργιες λεπτομέρειες για την απάτη και το μέγεθος της απάτης» σχολιάζει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, ορισμένα μέλη του κυκλώματος έφταναν στο σημείο να εντοπίζουν κάποια χωράφια, τα οποία δεν ανήκαν σε κανέναν. Με ψεύτικες δηλώσεις έβρισκαν άτομα στα οποία τους έδιναν ένα μικρό ποσό, τα δήλωναν στο Ε9 αυτών των ανθρώπων, άσχετων ανθρώπων, και μετά έφτιαχναν ψεύτικα μισθωτήρια από τους ανθρώπους αυτούς που τα έβαλαν στο Ε9 τους. Δηλαδή έκαναν μισθωτήρια συμβόλαια αυτών των χωραφιών στους ίδιους, για να μπορέσουν να τα δηλώσουν στους ίδιους και να πάρουν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Για «ξέπλυμα» των παράνομων επιδοτήσεων ερευνάται ο λογιστής

Όπως τέλος προκύπτει και από στοιχεία της δικογραφίας, ο ρόλος του λογιστή δεν ήταν καθόλου τυχαίος, απεναντίας, χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο βασικούς ρόλους μαζί με του φερόμενου ως αρχηγού στο κύκλωμα.

Αυτό που ερευνάται αυτή τη στιγμή, είναι να έκανε μαζί με τις παράνομες αυτές επιδοτήσεις και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δηλαδή: να έμπαιναν τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς του, και για να δικαιολογήσει αυτά τα χρήματα να τα έδινε είτε σε στοιχηματικές, είτε για να πληρώσει ακόμα και δήθεν τους μισθούς των εργαζομένων του στο λογιστικό γραφείο.

Πηγή: ethnos.gr