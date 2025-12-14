Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον οδηγό λεωφορείου που παραβίασε σιδηροδρομική διάβαση

Ο 53χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου, ο οποίος είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στον σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, αφέθηκε ελεύθερος.

Η εισαγγελέας, στην οποία προσήχθη ο οδηγός το μεσημέρι, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Σκοπός της είναι η διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών ώστε να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου. Κατόπιν αυτής της ενέργειας, η κράτησή του ήρθη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο οδηγός του αρθρωτού λεωφορείου φέρεται να μη διέκοψε την πορεία του πριν από τη σιδηροδρομική διάβαση, παρά την ύπαρξη αυτόματης λειτουργίας με φωτεινή σηματοδότηση, ηχητικά σήματα και κινητά φράγματα (μπάρες).

Το αποτέλεσμα ήταν η πρόκληση βλάβης στην μπάρα που κατέβαινε, ακριβώς τη στιγμή που πλησίαζε στην περιοχή μια εμπορική αμαξοστοιχία.

Το συμβάν συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο ο 53χρονος οδηγός συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα, έπειτα από καταγγελία μιας επιβάτιδας. Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα των «επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία».

Ο ίδιος ο οδηγός, στην προανακριτική του κατάθεση, υποστήριξε ότι δεν διέπραξε παράνομη ενέργεια. Ισχυρίστηκε ότι τα ηχητικά σήματα άρχισαν να λειτουργούν ενώ το όχημα βρισκόταν ήδη πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και ότι, λόγω του μεγάλου μήκους του λεωφορείου, περίπου 18 μέτρα, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη διέλευση.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η εισαγγελέας απέστειλε έγγραφη παραγγελία στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας, ζητώντας τη διεξαγωγή έκθεσης αυτοψίας στο σημείο. Με την ίδια εντολή, ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕΘ και Τροχαία) να προσκομίσουν έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία των προειδοποιητικών σημάτων στη συγκεκριμένη διάβαση και άλλα σχετικά στοιχεία.

Πηγή: ethnos.gr