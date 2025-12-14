Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί τα βρήκαν... σκούρα κυνηγώντας αγριογούρουνο στον Εύοσμο

Ένα αγριογούρουνο εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά στη δυτική πλευρά της πόλης και πιο συγκεκριμένα στον Εύοσμο.

Το άγριο ζώο εντοπίστηκε αρχικά μέσα σε σχολικό συγκρότημα και οι Αστυνομικοί που κλήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο έδωσαν αγώνα για τον πιάσουν και να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Οι αστυνομικοί έστησαν ολόκληρη επιχείρηση, όμως η… σύλληψη του ανεπιθύμητου επισκέπτη δεν ήταν και τόσο εύκολη.

Ακολούθησαν απίστευτες εικόνες, με το ζώο να τρέχει και να ξεφεύγει συνέχεια από τα «μπλόκα» που του έστηναν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, οι περίοικοι να δίνουν οδηγίες, αλλά και να γελάνε με την όλη κατάσταση, ενώ τελικά το ζώο παγιδεύτηκε και ο «συναγερμός» έληξε.

Πηγή: cnn.gr