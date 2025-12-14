Αγρότες: Οι επόμενες κινήσεις μετά το «όχι» στον Μητσοτάκη για συνάντηση - Πώς αντιδρά η κυβέρνηση

Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης μετά την απόφασή τους να μην πάνε σε διάλογο τη Δευτέρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν δεν δοθούν σαφείς απαντήσεις από τον πρωθυπουργό. Από την πλευρά της η κυβέρνηση αφενός απευθύνει έκκληση για διάλογο και αφετέρου προειδοποιεί για τις «συνέπειες του νόμου».

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους στα μπλόκα καθώς απέρριψαν την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, προτιμώντας τον δρόμο των κινητοποιήσεων. Μάλιστα, έχουν προαναγγείλει τα επόμενα βήματά τους, λέγοντας ότι θα κλιμακώσουν με κλείσιμο εθνικών και παρακαμπτήριων οδών.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, με αιχμή το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, καθώς και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Οι αγρότες είχαν ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα. Ζητούν η συζήτηση να γίνει πάνω σε σαφή και συγκεκριμένη ατζέντα, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις στα βασικά αιτήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Η λίστα με τα αιτήματα

Οι αγρότες ζητούν μεταξύ άλλων τα εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς.

Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Μαρινάκης: Όσοι ξεπεράσουν τα όρια θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου

Ο Παύλος Μαρινάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στον Αλέξη Χαρίτση σημείωσε πως, η κυβέρνηση, πιστεύει στον διάλογο, ωστόσο επισήμανε πως, «διάλογος σημαίνει συγκεκριμένη συζήτηση επί συγκεκριμένων πόρων και επί μίας πραγματικότητας, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι εδώ όχι μόνο για τους αγρότες που είναι στα μπλόκα αλλά για όλο τον πρωτογενή τομέα και για όλη την κοινωνία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι, «αν πιστεύετε ότι θα επιστρέψει η χώρα μας στις εποχές 10 χρόνια πριν ακριβώς, όπου δεν ξέραμε ακριβώς εάν θα έχουμε προϋπολογισμό, αν θα είμαστε στην Ευρώπη, είστε γελασμένοι. Τελείωσε τα “λεφτά υπάρχουν, τελείωσε η λογική του να τάζεις με τα χρήματα των πολιτών. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά που τάξατε όλοι εσείς, δεν είναι δικά σας, ούτε δικά μας. Είναι τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου». Στη συνέχεια, απηύθυνε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και, όπως είπε, «κυρίως στο ΠΑΣΟΚ» το ερώτημα: «Συμφωνείτε ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων;». «Αν συμφωνείτε, να το πείτε στην κοινωνία», υπογράμμισε και έκλεισε σε αρκετά διαφορετικό ύφος από την πρωτομιλία του. «Θέλω να το κάνω σαφές. Όπως έχει πει και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσοι ξεπεράσουν τα όρια, όσοι φτάσουν στο σημείο να παραβιάσουν τη μετακίνηση των πολιτών, θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου. Όποιος τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνία, θα υποστεί και τις συνέπειες», είπε.

«Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη τα προβλήματα είναι κοινά»

«Συμμετείχαμε στη σύσκεψη διότι από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη τα προβλήματα είναι κοινά» δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Χανίων, Κώστας Λιλικάκης.

«Από την Παρασκευή κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στο Υπουργείο και να τρώμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Θέλουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ο υπουργός γνωρίζει και τα προβλήματα αλλά και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων όλης της χώρας.

Δε θα κάνουμε πίσω αν δε λυθούν τα προβλήματα» υπογράμμισε. «Η κυβέρνηση είναι ζορισμένη. Έχει αρχίζει και παίζει με σημαδεμένη τράπουλα» είχε τονίσει σε προηγούμενες δηλώσεις του.

Αλειφτήρας στο OPEN: Οχι σε προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση - Δεν θα πάμε στο Μαξίμου τη Δευτέρα

Μιλώντας στην εκπομπή Limit Up του OPEN από τη Νίκαια της Λάρισας, όπου συνεδρίαζε χτες η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, ο εκπρόσωπος Τύπου των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, έκανε λόγο για προσχηματικό διάλογο, τονίζοντας ότι η τάση που διαμορφώνεται στη σύσκεψη είναι ξεκάθαρα υπέρ της περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και όχι της συμμετοχής σε συνάντηση χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, από τις τοποθετήσεις των μπλόκων, η συντριπτική πλειονότητα απέρριπτε το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ένα ραντεβού, εφόσον –όπως σημείωσε– μέχρι πρόσφατα ο πρωθυπουργός δήλωνε ότι δεν γνωρίζει τα αιτήματα των αγροτών και αιφνιδίως απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αιτήματα των αγροτών θα αποσταλούν άμεσα στο γραφείο του πρωθυπουργού, προκειμένου να τα γνωρίζει επισήμως.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα προσέλθουν σε διάλογο μόνο εφόσον προηγηθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις από την κυβέρνηση επί των αιτημάτων που θα αποσταλούν. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε συζήτηση που θα περιοριστεί σε γενικές αναφορές περί δημοσιονομικών περιορισμών ή αδυναμίας παρέμβασης στο κόστος ενέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα κομβικά αιτήματα των αγροτών, τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το αγροτικό ρεύμα, η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας στα 7 λεπτά, το κόστος του αγροτικού πετρελαίου, η επιδότηση λιπασμάτων και σπόρων, καθώς και οι κατώτερες εγγυημένες τιμές, με στόχο τη διασφάλιση εισοδήματος απέναντι στις, όπως ανέφερε, εξευτελιστικές τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί.

Απαντώντας στις αιτιάσεις κυβερνητικών στελεχών περί κοινωνικής ταλαιπωρίας και απόπειρας εκβιασμού, ο εκπρόσωπος των αγροτών έκανε λόγο για ενεργοποίηση κοινωνικού αυτοματισμού, επισημαίνοντας ότι δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων που στοχοποιούν τους αγρότες δεν δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για διάλογο.

Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι οι αγρότες ζητούν ξεκάθαρες δεσμεύσεις και όχι επικοινωνιακές κινήσεις.

Αγρότες: Δεν πάμε στο Μαξίμου για δημόσιες σχέσεις

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο πρόεδρος των αλιέων Βόλου και Μαγνησίας, Παναγιώτης Περάκης, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση στον κλάδο, ειδικά μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που έπληξαν τη Θεσσαλία.

«Αν δεν δοθούν αυτά που ζητάμε, δεν καθόμαστε στο τραπέζι», τόνισε, προσθέτοντας με έμφαση: «Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου ούτε για τσάι, ούτε για φιλίες, ούτε για δημόσιες σχέσεις». Όπως ξεκαθάρισε, χωρίς σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα κάθε κλάδου, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης.

Αγρότες: Όλοι μαζί, μία γροθιά

Δυναμική ήταν και η παρουσία των μελισσοκόμων στη σύσκεψη. Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος υπογράμμισε ότι ο κλάδος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής και συμμετέχει ισότιμα στον κοινό αγώνα.

«Είμαστε εδώ για να παλέψουμε μαζί με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο αγώνας μπορεί να αποδώσει. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο παρελθόν οι αγρότες πέτυχαν σημαντικές κατακτήσεις μέσα από τις κινητοποιήσεις.

«Αυτό που γίνεται σήμερα είναι χρέος και έχει ιστορική σημασία. Είμαστε όλοι σαν μία γροθιά», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας προς κάθε κατεύθυνση.

Πηγή: Ethnos.gr