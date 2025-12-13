Καρυστιανού για κατάργηση Άρθρου 86: «Τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα, ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ το τεράστιο θεσμικό θέμα»

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του συλλογου συγγενων θυματων Τεμπων, με ανάρτησή της επανήλθε στο θέμα της κατάργησης του Άρθρου 86 του Συντάγματος το οποίο έθεσε στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία με παρέμβασης της ,ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να πάψουν να έχουν ασυλία όταν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

H ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού: «Επειδή για άλλη μία φορά τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ το τεράστιο θεσμικό θέμα που έθεσα στην Ευρώπη, οφείλω να σας ενημερώσω.

Ενώ όλοι μας είμαστε υπόλογοι απέναντι στον νόμο, οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι, διότι τους προστατεύει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Ακόμη και για να γίνει έρευνα σε βάρος τους για κακουργήματα, πρέπει να δώσει άδεια η Βουλή. Η άδεια όμως αυτή για ό,τι εκθέτει την Κυβέρνηση δεν δίνεται, με κατάχρηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όπως είπε και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι

Αυτό το ξέπλυμα ποινικών ευθυνών μέσα από το νομικό “παράθυρο” του άρθρου 86 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υποχρεωμένες να το αποκλείσουν και να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα. Παρά ταύτα μέχρι και σήμερα δεν το έπραξαν, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να ομιλεί στα λόγια για Κράτος Δικαίου, αλλά στην πράξη να ευλογεί στην Ελλάδα Κράτος αδίκου, η δε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην ακουμπάει τους ποινικά υπόλογους πολιτικούς που έχουν καταχραστεί τα δισεκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών και άρα εκ των πραγμάτων να μην ανταποκρίνεται στον ρόλο της.

Με την αρωγή της νομικής συμβούλου μου, Μαρίας Γρατσία, κατέθεσα ήδη από τις 30.06.2024 αλλά και κατά την 01.10.2025, αναλυτικά Υπομνήματα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αίτημα την εφαρμογή της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου (supremacy principle), και άρα την παράκαμψη του άρθρου 86 του Συντάγματος, η εφαρμογή του οποίου αποκλείεται όταν αντίκειται στον ενωσιακό δίκαιο, στις διατάξεις για την τήρηση του Κράτους Δικαίου, στον Κανονισμό 1939/2017 για την EPPO και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τη δίκαιη δίκη και την ισότητα απέναντι στον νόμο.

Με το από 01.10.2025 Υπόμνημα μου αναδείχθηκε και το ψευδοεπιχείρημα της ανύπαρκτης παραγραφής, με το πρόσχημα της οποίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ακούμπησε στο ελάχιστο την ποινική δικογραφία των Τεμπών για τους πολιτικούς, παρά μόνο άρον άρον την έστειλε στη Βουλή, όπου και αυτονόητα θάφτηκε.

Η Ευρώπη πλέον καλείται άμεσα να πάρει θέση για το αν θα εφαρμόσει το ενωσιακό δίκαιο ή αν θα το ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ για άλλη μία φορά, όπως έκανε η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) και ο ERA, οι οποίοι αν είχαν σταματήσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο όπως υποχρεούνταν, αφού ήξεραν ότι δεν πληρούσε το ενωσιακό δίκαιο για την ασφάλεια των μεταφορών, σήμερα το παιδί μου, η Μάρθη μου θα ζούσε.

Τέλος, ευχαριστώ τον Ευρωβουλευτή, κ. Φαραντούρη, ο οποίος αναγνώρισε τη βαρύτητα του άνω θεσμικού θέματος και οργάνωσε στο Ευρωκοινοβούλιο την εκδήλωση της 9ης Δεκεμβρίου, και τους εξέχοντες ομιλητές, κ. Juan Fernando Lopez Aguilar, Ευρωβουλευτή S&D και πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Ισπανίας, κ. Χρήστο Ράμμο, π. Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και επίτιμο Αντιπρόεδρο του ΣτΕ, κ. Ιωάννη Δρόσο, Ομότιμο Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, και κα. Daniela Mainenti, Καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου, Catholic University if Sacro Cuore, Ρώμη, και βέβαια και τους λοιπούς Ευρωβουλευτές, τους δημοσιογράφους και όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους.

Όλοι κατανοούμε ότι η αποδοχή του παραπάνω νόμιμου αιτήματος θα αποτελέσει σταθμό στην ιστορία της Ελλάδος, αφού οι ποινικά υπόλογοι πολιτικοί επιτέλους θα ανακριθούν και δικαστούν με βάση τον νόμο που ισχύει για όλους μας, οι δε μέλλοντες πολιτικοί, που πλέον θα γνωρίζουν ότι μετά από δεκαετίες η ατιμωρησία έληξε, θα φροντίσουν να είναι έντιμοι και συνεπείς στον όρκο τους απέναντι στη χώρα μας και τους πολίτες.

Μαρία Καρυστιανού, Παιδίατρος, μητέρα της Μάρθης»