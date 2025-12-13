Ξανά υπέρ του Φειδία Παναγιώτου ο Έλον Μασκ: Ψηφίστε τον για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αφορμή αποτέλεσε βίντεο του Φειδία Παναγιώτου το απόγευμα της Παρασκευής στο οποίο ο νεαρός ευρωβουλευτής σχολίαζε «γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι εκλεγμένη».

«Θέλω η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκλέγεται δημοκρατικά γιατί τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς λέμε "ναι" ή "όχι" αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρόκειται για σόου και όχι ψηφοφορία γιατί έκανε συμφωνίες με όλα τα πολιτικά κόμματα από πριν για να την ψηφίσουν, οπότε δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε χρειάζεται να το αλλάξουμε» ακούγεται να λέει ο Φειδίας Παναγιώτου στο βίντεο που προκάλεσε τη νέα στήριξη από τον Έλον Μασκ.



Why Ursula von der Leyen Isn’t Elected pic.twitter.com/rL2lJ1Zopr — Fidias Panayiotou (@Fidias0) December 12, 2025

Πηγή: newsbomb.gr