ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εισαγγελία Ηρακλείου η δικογραφία με τους 14 συλληφθέντες

Σύμφωνα με το cretalive, η έρευνα έχει καταλήξει σε υποψίες για την τέλεση αδικημάτων όπως η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και η απάτη σε βάρος κοινοτικών κονδυλίων. Η δεύτερη κατηγορία καθιστά πιθανό να
εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς το άρθρο 386Β του Ποινικού Κώδικα θέτει την υπόθεση σε διαφορετική νομική τροχιά· χωρίς αυτήν, η έρευνα θα υπαγόταν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της τοπικής Εισαγγελίας. Πλέον, αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Ηρακλείου, ώστε να καθοριστεί η μελλοντική ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων.
Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται, εκτός από τον αγροτοσυνδικαλιστή, τέσσερις γυναίκες από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον — η σύζυγος, η πεθερά, η μητέρα και η αδερφή του — καθώς και ένας γνωστός λογιστής με τη σύζυγό του, δικηγόρο. Η εμπλοκή της τελευταίας προκάλεσε έκπληξη σε συναδέλφους της, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ δημιουργήσει αρνητικά σχόλια γύρω από το όνομά της.
Η 15η σύλληψη αφορά ένα παλιό περίστροφο και δεν συνδέεται με την κύρια υπόθεση. Ο συλληφθείς θα παρουσιαστεί ενώπιον της εισαγγελίας Ηρακλείου.
Πηγή: newsbomb.gr