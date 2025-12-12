Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – μποξέρ μέσα στο νοσοκομείο

«Μου περιέγραψαν οι συνάδελφοι του νοσοκομείου Αιγίου πριν λίγο ένα φρικτό περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από παραβατικό άτομο» περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ένα άτομο που μπαινοβγαίνει στη φυλακή, πήγε στα επείγοντα του νοσοκομείου στο ορθοπεδικό ιατρείο, κάτι του ξίνισε χωρίς καμία αιτία άρχισε να ρίχνει μπουνιές στο γιατρό. Από τις μπουνιές στο πρόσωπο μέσα στα αίματα έπεσε κάτω και πίσω και χτύπησε στο κεφάλι ευτυχώς σε μη ζωτικά σημεία από ό,τι φαίνεται» είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος για τον άγριο ξυλοδαρμό στο νοσοκομείο, στο Αίγιο.

«Μεγάλη τύχη που είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι άσχημα χτυπημένος. Τώρα γίνεται εκτίμηση της κατάστασης. Αυτό το παραβατικό άτομο που είναι μποξέρ και τον ξέρει η αστυνομία με το μικρό του όνομα, μπαινοβγαίνει φυλακή, γιατί είναι έξω; Φυσικά το νοσοκομείο θα κάνει μήνυση, υπηρετούν σεκιουριτάδες, τι να κάνουν όμως με αυτόν που μπορεί να σκοτώσει για ψύλλου πήδημα;» αναρωτήθηκε.

Πληροφορίες του tempo24 αναφέρουν ότι ο άνδρας αναζητείται να συλληφθεί από την Αστυνομία, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Πηγή: newsit.gr