Ένα παιδί νεκρό στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με γονίδιο που προκαλεί καρκίνο

Με την αγωνία ζουν 11 οικογένειες στην Ελλάδα που απέκτησαν παιδιά από τον δότη σπέρματος που μετέδωσε μια σπάνια καρκινογόνο μετάλλαξη, ενώ ένα παιδί στην Ελλάδα κατέληξε ένα χρόνο μετά τη γέννησή του.

Όπως αναφέρει ο Αντώνης Καττάμης, καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας – ογκολογίας στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία».

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος καρκίνος και παρότι το παιδί το πάλεψε δεν τα κατάφερε και κατέληξε μέσα στον επόμενο χρόνο από τη γέννησή του. Το αδερφάκι του παρουσίασε κι αυτό καρκίνο λίγα χρόνια μετά».

Στην Ελλάδα έχουν γεννηθεί με σπέρμα του συγκεκριμένου δότη 18 παιδιά σε 11 οικογένειες.

Η ενημέρωση και των 11 οικογενειών και η συστηματική παρακολούθηση των παιδιών που κληρονόμησαν την μετάλλαξη μπορεί να είναι σωτήρια για τη ζωή τους λέει ο κ. Καττάμης.

«Πρέπει να μπουν οι ασθενείς αυτοί σε παρακολούθηση, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα κάνουν καρκίνο τώρα, μπορεί να κάνουν καρκίνο σε 30 χρόνια, αλλά η συστηματική παρακολούθηση θα μας βοηθήσει να βρούμε τον καρκίνο σε αρχική του φάση» αναφέρει ο κ. Κοττάμης.

Τουλάχιστον 197 παιδιά στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γεννηθεί τουλάχιστο 197 παιδιά.

Είκοσι τρία από τα παιδιά, των οποίων η σύλληψη έγινε μεταξύ 2008 και 2015 σε οκτώ χώρες, έχουν πλέον βρεθεί ότι φέρουν την παραλλαγή, ενώ σε ορισμένα έχουν διαγνωστεί καρκίνοι όπως η λευχαιμία και το μη Hodgkin λέμφωμα, όπως αναφέρει ο Independent.

Η υπόθεση έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διεθνώς συμφωνημένων ορίων στη χρήση ενός μόνο δότη σπέρματος και τη δυσκολία εντοπισμού μεγάλου αριθμού οικογενειών για την ενημέρωσή τους για ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα.

Η είδηση ​​αποκαλύφθηκε αφού δύο οικογένειες επικοινώνησαν με τις κλινικές γονιμότητάς τους επειδή τα παιδιά τους είχαν αναπτύξει καρκίνους που συνδέονταν με μια γενετική παραλλαγή που ονομάζεται TP53. Μια ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος, η οποία παρείχε το σπέρμα, επιβεβαίωσε ότι η παραλλαγή ήταν παρούσα, αλλά δεν ήταν γνωστό αν συνδεόταν με καρκίνο κατά τη στιγμή της δωρεάς το 2008.

«Πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό όριο στον αριθμό των γεννήσεων ή των οικογενειών για έναν μόνο δότη», η Δρ. Edwige Kasper, βιολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ρουέν στη Γαλλία. «Δεν μπορούμε να κάνουμε αντιστοίχιση ολόκληρου του γονιδιώματος για όλους τους δότες σπέρματος - δεν το υποστηρίζω αυτό», πρόσθεσε. «Αλλά αυτή είναι η ανώμαλη εξάπλωση γενετικών ασθενειών. Δεν έχει κάθε άνδρας 75 παιδιά σε όλη την Ευρώπη», τόνισε.

Στα παιδιά που έχουν αποδειχθεί ότι φέρουν το γονίδιο συνιστάται να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία ολόκληρου του σώματος και του εγκεφάλου. Συνιστάται επίσης να υποβληθούν σε υπερηχογράφημα μαστού και κοιλιάς ως ενήλικες.

Πηγή: cnn.gr