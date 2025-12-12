Δίκη Χρυσής Αυγής: «Ο Μιχαλολιάκος γνώριζε ότι η δράση του υπάγεται στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης»

Για τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025, διεκόπη η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, οπότε και αναμένεται να συνεχίσει την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου.

Η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών θα συνεχίσει την πρότασης της για να καταλήξει στην ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Η αγόρευση της κυρίας Στεφανάτου έρχεται έπειτα από σχεδόν 200 συνεδριάσεις του Εφετείου, που ξεκίνησε να εκδικάζει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό από τον Ιούνιο του 2022.

Από τους συνολικά 42 κατηγορούμενους στο εδώλιο για να ακούσει την πρόταση της εισαγγελέως ήταν μόνο ο Γιάννης Λαγός, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι επέλεξαν να εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε αναλυτικά σε επιθέσεις της Χρυσής Αυγής από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Δημήτρη Κουσουρή έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την οποία καταδικάστηκε το τότε πρωτοπαλίκαρο της οργάνωσης «Περίανδρος».

Η εισαγγελέας συνέκρινε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα με την απόπειρα δολοφονίας του Δημήτρη Κουσουρή, εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι και στις δύο περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι κατήγγειλαν «πολιτική δίωξη και ότι διώκονταν για τις ιδέες τους» καθώς και ότι τα εγκλήματα έγιναν μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες και χωρίς να ανταλλάξουν ένα βλέμμα πριν.

Τόνισε επίσης πως «ο Νίκος Μιχαλολιάκος γνώριζε ότι η δράση του υπάγεται στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης» ακόμα και πριν την εκ νέου ποινικής θεσμοθέτησης του αδικήματος το 2004.

Πηγή: ethnos.gr