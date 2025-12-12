Εισαγγελέας για Χρυσή Αυγή: «Γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας»

«Η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής. Κανείς δεν θα ασχολούνταν με την ιδεολογία της αν δεν την αρνούνταν οι κατηγορούμενοι, γιατί αποτελεί το κίνητρο των εγκλημάτων τους».

Με αυτά τα λόγια η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακή Στεφανάτου, άρχισε να περιγράφει την εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο της αγόρευσής της επί της ενοχής ή μη των 42 κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Λίγο μετά τις 9:15 το πρωί, η εισαγγελική λειτουργός -απόντων όλων των κατηγορουμένων, πλην του Ιω. Λαγού που παραμένει κρατούμενος- άρχισε να αναφέρεται στο νομικό σκέλος πάνω στο οποίο βασίστηκε προκειμένου να καταλήξει στην πρότασή της.

Η εισαγγελέας έκανε εκτενή αναφορά στο αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, χαρακτηρίζοντας τη Χρυσή Αυγή ως «μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τριάντα χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα, η οποία δεν είναι μπουλούκι ούτε συμμορία» όπως ανάφερε μάρτυρας υπεράσπισης.

Όσο για το κίνητρο οικονομικού οφέλους, που προβλέπεται από τη σύμβαση του Παλέρμο, έκρινε ότι στην παρούσα δίκη θα πρέπει να εφαρμοστεί η εσωτερική νομοθεσία, καθώς η σύμβαση «δεν αποκλείει την τιμωρία προσώπων που συστήνουν και συμμετέχουν σε εγκληματικές οργανώσεις με άλλα κίνητρα, αλλιώς θα έμεναν στο απυρόβλητο εκείνοι που διαπράττουν αδικήματα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης με πολιτικό – κοινωνικό κίνητρο και κατ’ επέκταση θα έμεναν ατιμώρητοι όσοι συμμετέχουν σε ιδεολογικές οργανώσεις που δεν αποσκοπούν σε οικονομικό όφελος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον «ένα και μοναδικό αρχηγό» ο οποίος είναι εκείνος που μεταξύ άλλων «καθορίζει τη στρατηγική της οργάνωσης και τον τρόπο προώθησής της».

Το γνήσιο καταστατικό της οργάνωσης

Η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ως γνήσιο το καταστατικό που ο δημοσιογράφος και μάρτυρας Δημ. Ψαρράς έχει καταθέσει στη δικογραφία, παρά την άρνηση του Νικ. Μιχαλολιάκου για την ύπαρξή του, ενώ επικαλέστηκε πλήθος δηλώσεων του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής καταδεικνύοντας τις ιδεολογικές πεποιθήσεις του ανά τις δεκαετίες.

«Μαζί με το καταστατικό που έχει την κόκκινη σφραγίδα της Χρυσής Αυγής υπάρχει και το οργανόγραμμα με την ίδια σφραγίδα που βρέθηκε στο σπίτι του Χρ. Παππά» ανέφερε η κ. Στεφανάτου και περιέγραψε την «μεσαιωνική δομή της οργάνωσης αντιγραμμένη από τη ναζιστική αρχή».

Πρόσθεσε, δε, πως η ιδεολογία της ΧΑ δεν άλλαξε σε εθνικιστική μετά τις εκλογές του 2002, επικαλούμενη δηλώσεις και άρθρα του Νικ. Μιχαλολιάκου αλλά και το γεγονός ότι ο τελευταίος κάλεσε τον Ιω. Περδικάρη, «συνιδρυτή» της οργάνωσης που είχε αποχωρήσει από αυτή νωρίτερα, να αναλάβει ιδεολογικός καθοδηγητής του κόμματος.

Το τατουάζ του Κασιδιάρη

Η εισαγγελέας αναφερόμενη στο τατουάζ του Ηλία Κασιδιάρη σχολίασε «πάντα είχα απορία γιατί οι ευφυείς άνθρωποι έχουν την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι υπόλοιποι είναι χαμηλής ευφυίας», και απέρριψε τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι το τατουάζ του δεν συμβολίζει τη σβάστικα, αλλά το δαμάδιο αναφερόμενη σε περιοδικό της νεολαίας της Χρυσής Αυγής με τίτλο «τατού 88» και λέγοντας: «οι καταστροφικές συνέπειες του εθνικοσοσιαλιατικού καθεστώτος και τα σύμβολα όπως οι σβάστικα, λειτουργούσαν συσπειρωτικά ως προς τη στοχοποίηση των μειονοτήτων».

Η εγκληματική οργάνωση

Ως προς την δράση της οργάνωσης, η κ. Στεφανάτου περιέγραψε αρχικά τη δομή της Χρυσής Αυγής πριν και μετά την εκλογή της στο κοινοβούλιο και τη «διαρκή λογοδοσία των κατώτερων οργάνων στην κεντρική διοίκηση», διευκρινίζοντας ότι «η απευθείας επικοινωνία κατώτερων οργάνων με την κεντρική διοίκηση παρακάμπτοντας κάποιο ενδιάμεσο όργανο απαγορεύεται ρητά γιατί κάτι τέτοιο θα παρέκαμπτε το οργανόγραμμα», καταλήγοντας ότι «όλα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της κεντρικής διοίκησης».

Οι κατηγορούμενοι

Σημειώνεται πως, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων κρίνει συνολικά 42 κατηγορούμενους. Από αυτούς η πλειονότητα οδηγήθηκε στη φυλακή, με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2020. Οι περισσότεροι βρίσκονται πλέον εκτός φυλακής, πλην του ισοβίτη Γιώργου Ρουπακιά. Κρατούμενοι παραμένουν επίσης οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Στη δίκη είναι κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση η 18μελής κοινοβουλευτική ομάδα που είχε εκλεγεί το 2012 με τη Χρυσή Αυγή. Πλην των επτά που έχουν καταδικαστεί για Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δικάζονται και άλλοι 11 πρώην βουλευτές που έχουν καταδικαστεί για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ των τελευταίων, η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου Ελένη Ζαρούλια, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης κ.ά, στους οποίους οι πρωτόδικες ποινές ξεκινούν από τα 5 και φθάνουν τα 7 έτη.

Δικάζονται επίσης συνολικά αλλά 24 πρόσωπα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Από αυτούς πολλοί, μεταξύ των οποίων οι δύο πυρηνάρχες της Χρυσής Αυγής σε Νίκαια και Πέραμα, βαρύνονται επιπλέον είτε με την δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φύσσα, είτε με την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Πηγή: news247.gr