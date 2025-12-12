ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη - 14 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/12/25) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο στη «φάκα» του ελληνικού FBI είχε πιαστεί το κύκλωμα των «37», με τον αρχηγό να βρίσκεται στη φυλακή.

Η σπείρα, στην οποία συμμετείχαν σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας φυσικοθεραπευτής, πωλητές, καθώς και ιδιοκτήτες καταστημάτων, έκανε «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Τα μέλη της είχαν στήσει ένα καλά οργανωμένο «κόλπο», εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Δρούσαν με δύο τρόπους: έμπαιναν στο σύστημα, έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί, το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και στη συνέχεια, έπαιρναν την επιδότηση.

Ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και ύστερα έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, που έπαιρναν την επιδότηση.

Μέσω ψευδών δηλώσεων εισέπραξαν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος φέρονται δύο άτομα ηλικίας 38 και 36 ετών.

Πηγή: cnn.gr