Οι αγρότες έτοιμοι να αποκλείσουν σήμερα το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, διατηρώντας τα μπλόκα τους και κλιμακώνοντας τις δράσεις τους ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Νίκαια.

Παράλληλα, οι συναντήσεις με την κυβέρνηση συνεχίζονται, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να καταγράφεται συμφωνία σε κρίσιμα ζητήματα.



Οι αγρότες της Καβάλας προχώρησαν σε διαμαρτυρίες πετώντας γάλα, άχυρα, σταφύλια και τομάτες στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ οι συνάδελφοί τους στη Θεσπρωτία προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας του διεθνούς λιμανιού της Ηγουμενίτσας.

Στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, οι παραγωγοί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στην κεντρική Εύβοια οι αγρότες έκλεισαν για περίπου μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας.

Οι δράσεις κλιμακώνονται και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες σχεδιάζουν σήμερα να προσεγγίσουν το λιμάνι με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα, ενισχύοντας τη συμβολική δυναμική των κινητοποιήσεων. Oι αγρότες αναμένεται να κινηθούν συντονισμένα και μαζικά προς το λιμάνι μετά τις 10 το πρωί, με στόχο τον αποκλεισμό του.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κατάσταση στον Προμαχώνα, όπου την Πέμπτη, εκατοντάδες νταλίκες και λεωφορεία παρέμεναν ακινητοποιημένα σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων, καθώς οι αγρότες πραγματοποιούν για ένατη συνεχή ημέρα αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού.

Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια το Σάββατο

Στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας πανελλαδική σύσκεψη, με συμμετοχή εκπροσώπων από τουλάχιστον 35–40 μπλόκα της χώρας. Στόχος της σύσκεψης είναι η αποτίμηση των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω κλιμάκωση των δράσεων.

Η συμμετοχή των αγροτών της Κρήτης παραμένει αβέβαιη, καθώς συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση, παρουσία του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη.

Αποζημιώσεις και στήριξη

Στο μέτωπο των αποζημιώσεων, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν 120 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΛΓΑ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις παγωνιές του 2025. Παράλληλα, εξετάζεται παράταση της εθνικής κλειδωμένης τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Οι αγρότες απειλούν με ισχυρότερες κινητοποιήσεις

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν σαφείς λύσεις στα αιτήματά τους, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν περαιτέρω τις επόμενες ημέρες. Ο αγροτικός τομέας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της πενθήμερης συζήτησης στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: iefimerida.gr