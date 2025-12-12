Τι σηματοδοτεί η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup - Τα οφέλη για την Ελλάδα και η πολιτική συγκυρία

O Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ, για να εκλεχθεί νέος πρόεδρος του Eurogroup, κάτι που 10 χρόνια πριν φαινόταν αδιανόητο.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών των 20 χωρών της Ευρωζώνης.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας υπό την προεδρία του Έλληνα επικεφαλής έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη για την ελληνική πλευρά καθώς θα υπάρχει πιο άμεση πληροφόρηση για το ελληνικό στρατόπεδο - για τα τεκταινόμενα στο κέντρο της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες - μεγαλύτερη εγγύτητα στο κέντρο αποφάσεων, αλλά φυσικά και δυνατότητα συνδιαμόρφωσης σε μια περίοδο που θα έρθουν πολλά και σημαντικά θέματα στο μέτωπο της οικονομίας το επόμενο διάστημα.

Τα πολιτικά οφέλη της εκλογής Πιερρακάκη

Η εκλογή του Έλληνα υπουργού σημαίνει ότι η περιορισμένη ατζέντα του οργάνου θα διευρυνθεί.

Όπως αναφέρει το capital. gr, το άνοιγμα της συζήτησης για ειδικά θέματα όπως είναι η νησιωτικότητα της ΕΕ, η μετανάστευση, ο εξ ανατολών κίνδυνος για τα σύνορα της ΕΕ, ο οποίος για τη χώρα μας μα και την Κύπρο, αφορά και την Τουρκία. Τα ίδια θέματα θα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο G20 και G7, όπου πλέον αποκτά πρόσβαση και η Ελλάδα.

Η αλλαγή ηγεσίας στο Eurogroup έρχεται σε μια περίοδο με νέες προκλήσεις: σε αυτές περιλαμβάνονται η μάχη για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας, οι πιο σκληρές εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ και οι υποχρεώσεις των κρατών-μελών για δαπάνες άμυνας στο 5% του ΑΕΠ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Παρά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην κρίση χρέους, το Eurogroup πασχίζει τα τελευταία χρόνια να βρει νέο σημείο αναφοράς.

Μεταξύ των μελλοντικών προτεραιοτήτων που εξετάζονται είναι η ενίσχυση της διεθνούς θέσης του ευρώ, η άρση εμποδίων στην ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων και η πιθανή έκδοση ψηφιακής μορφής του κοινού νομίσματος.

Η αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων ίσως επίσης αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης -τομέα στον οποίο ο Κ. Πιερρακάκης θεωρείται ότι έχει σχετικό πλεονέκτημα, λόγω της θητείας του ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Eurogroup έχει αλλάξει ηγεσία μόλις τέσσερις φορές αφότου ο ρόλος έγινε μόνιμος πριν από δύο δεκαετίες: επικεφαλής του οργάνου έχουν υπάρξει ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ (2005-13), ο Γερούν Ντάισελμπλουμ (2013-18), ο Μάριο Σεντένο (2018-20) και ο Πασκάλ Ντόναχιου (2020-25).

Ο Πιερρακάκης και στην προεδρία του ΔΣ του ESM

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) όρισε τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως πρόεδρό του, με ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου και για όλη τη διάρκεια της θητείας του ως επικεφαλής του Eurogroup.

Στη θέση αυτή, ο κ. Πιερρακάκης διαδέχεται τον Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος παραιτήθηκε από την προεδρία του Eurogroup τον προηγούμενο μήνα.

"Συγχαίρω τον Κυριάκο Πιερρακάκη για τον διορισμό του στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM. Ο διορισμός αυτός αναγνωρίζει επίσης τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ανάκαμψη από τη χρηματοπιστωτική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, με τον ESM να υπερηφανεύεται που υπήρξε εταίρος σε αυτή τη διαδρομή.

Η ηγεσία του κ. Πιερρακάκη θα συμβάλει αναμφίβολα στην προώθηση του κοινού στόχου της σταθερότητας και της ευημερίας σε ολόκληρη την Ευρωζώνη", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ESM, Πιέρ Γκραμένια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του ESM και απαρτίζεται από τους υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

Οι σημαντικότερες αποφάσεις του Συμβουλίου απαιτούν ομοφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τη χορήγηση δανείων σε κράτος-μέλος του ESM.