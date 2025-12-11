Καστοριά: Φίδι ενός μέτρου ζούσε μέσα σε λεκάνη τουαλέτας για δύο εβδομάδες (vid)

Ιδιαίτερα παράξενο και τρομακτικό εύρημα αντίκρισαν οι ένοικοι κατοικίας στην Καστοριά, όταν διαπίστωσαν ότι μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας τους κρυβόταν για περίπου δυο εβδομάδες ένα φίδι μήκους ενός μέτρου.

Το ερπετό είχε βρει εκεί το καταφύγιό του, χωρίς κανείς να αντιληφθεί την παρουσία του όλο αυτό το διάστημα.

Οι κάτοικοι, πανικοβλήθηκαν όταν είδαν το φίδι και απευθύνθηκαν άμεσα στον Σταθμό Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Καστοριάς ζητώντας βοήθεια.

Στο σπίτι έφτασε εξειδικευμένος διασώστης άγριων ζώων, ο οποίος με τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσεκτικές κινήσεις κατάφερε να απομακρύνει το ερπετό από το μπάνιο και να το απελευθερώσει με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον.

«Ζούσε στην αποχέτευση ενώ τρεφόταν με τρωκτικά και έπινε νερό από το σιφόνι. Έβγαινε καθημερινά και ξαναέμπαινε μέσα με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα», ανέφερε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος περίθαλψης.

Η Καστοριά φιλοξενεί το μοναδικό καταφύγιο άγριων ζώων της περιοχής, όπου κάθε χρόνο εκατοντάδες τραυματισμένα είδη μεταφέρονται για φροντίδα και όταν αποκατασταθούν επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον

Πηγή: lawandorder.gr