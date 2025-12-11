Συναγερμός στα Χανιά: 12 μαθητές παρουσίασαν δύσπνοια σε σχολική εκδρομή

Μία σχολική εκδρομή στην οποία συμμετείχαν 90 μαθητές από την Αθήνα στα Χανιά εξελίχθηκε σε εφιάλτη, όταν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/12) αρκετά παιδιά εμφάνισαν κρούσματα δύσπνοιας στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το zarpanews.gr, 12 από τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου.

Η διακομιδή τους έγινε εν μέρει με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και εν μέρει με άλλα μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη πρώτη βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της φροντίδας τους, τους χορηγήθηκε και μάσκα οξυγόνου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι μαθητές παρέμειναν υπό ιατρική παρακολούθηση στο Κέντρο Υγείας μέχρι τις 6:30 το απόγευμα.

Τα συμπτώματα δύσπνοιας που εκδήλωσαν τα παιδιά εικάζεται ότι οφείλονται στην εισπνοή αερίου από αμπούλες βρώμας. Πρόκειται για μία ουσία που, όπως φαίνεται, οι έφηβοι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν μεταξύ τους ως είδος «παιχνιδιού».

Πηγή: ethnos.gr, zarpanews.gr