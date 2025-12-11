Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός 35χρονου στο πρόσωπο από αλυσοπρίονο - Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»

Στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 35χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από αλυσοπρίονο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή των Γουρνών όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο με αλυσοπρίονο.

Όπως έγινε γνωστό, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε πως ένας άνδρας, κατά την διάρκεια εργασιών, τραυματίστηκε στο πρόσωπο με αλυσοπρίονο με αποτέλεσμα να χρειάζεται η άμεση μεταφορά του στο Βενιζέλειο.

Αμέσως ο άνδρας μεταφέρθηκε στην οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή του ενώ το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο που τον βρήκε αιμόφυρτο στο έδαφος.

Πηγή: cnn.gr