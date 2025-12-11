Θεσσαλονίκη: 90χρονος έθαψε ζωντανό ηλικιωμένο σκύλο - Του έριξαν πρόστιμο 30.000 ευρώ (vid)

Ένα σοκαριστικό περιτατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/12) σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν ένας 90χρονος ακινητοποίησε με χρήση χαρτοταινίας σκύλο ηλικίας 17 ετών, και έπειτα τον έθαψε ζωντανό σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, μάρτυρας του σοκαριστικού περιστατικού ήταν ένας διερχόμενος πολίτης ο οποίος εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, είναι καλά στην υγεία του

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο σκύλος ήταν ακόμη και στη ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για την απαραίτητη περίθαλψη και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 90χρονο άνδρα. Φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη αυτη ενέργεια καθώς νομίζε πως ο σκύλος δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει. Στον ηλικιωμένο συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.