«Ξεφτιλίζομαι εδώ και 6 μήνες»: Δεν λέει τίποτα στην Εξεταστική ο «Φραπές», επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, έπειτα από την επανακλήτευσή του. «Δεν θα αυτοενοχοποιηθώ», είπε αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ένα ευρώ παράνομα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω σε πράγματα που δεν έχω γνώση. Ό,τι γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στον φυσικό δικαστή», πρόσθεσε.

Ο επονομαζόμενος και «Φραπές» είχε επικαλεστεί την πρώτη φορά που είχε κληθεί στην Επιτροπή πρόβλημα και το δικαίωμα της σιωπής.

Ωστόσο, ο κ. Ξυλούρης που ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές για τις επιδοτήσεις που έχει λάβει, δεν είναι, μέχρι στιγμής, κατηγορούμενος.

«Η μαρτυρική μου κατάθεση θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης» είχε αναφέρει.

Υπενθυμίζεται ότι στους λογαριασμούς του βρέθηκαν 2,5 εκατ. ευρώ για παρατυπίες σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις των αγροτών και τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία είναι στην κατοχή του.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Ξυλούρης δεν είχε παραστεί στη Επιτροπή στις 21/11 επικαλούμενος άγνοια για τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η μη εμφάνιση του μάρτυρα είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Πηγή: cnn.gr