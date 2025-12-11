Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό - Σοκαρισμένη η αδελφή του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα διώκεται ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος.

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για τον 32χρονο φίλο του και επιχειρηματία στην Αθήνα, αλλά και για ακόμα έναν επαγγελματία που φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό και ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Τόσο ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και ο επιχειρηματίας συνελήφθησαν σήμερα σε περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου βρίσκονταν εκείνη την ώρα μαζί. Πλέον, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη διπλή δολοφονία και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Στη συνέχεια, πιθανόν θα λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Οκτωβρίου είχαν δολοφονηθεί ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης, όταν άγνωστος εισέβαλε στη ρεσεψιόν και τους πυροβόλησε.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας, ισχυρίστηκε ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, αλλά δεν τον πέτυχαν οι σφαίρες.

Για τη δολοφονία συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά το έγκλημα δύο 22χρονοι, ένας ως φυσικός αυτουργός και ένας ως συνεργός του.

Τα νέα εντάλματα σύλληψης για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Καθοριστικά για τα νέα εντάλματα στάθηκαν τα νέα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό.

Επίσης, στοιχεία προέκυψαν από τη σάρωση εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρξαν και μηνύματα, διαγραμμένα, που ανακτήθηκαν από τις ηλεκτρονικές συσκευές των εμπλεκομένων, τηλέφωνα, υπολογιστές και τάμπλετ. Επίσης, ρόλο φαίνεται πως έπαιξαν οι καταθέσεις των συγγενών του θύματος, που έβαζαν στο κάδρο των ερευνών τον ανιψιό του θύματος.

Πριν από λίγο καιρό είχε γίνει αιφνιδιαστικά έλεγχος στο σπίτι του ανιψιού αλλά και στα καταστήματα του επιχειρηματία στην Αθήνα, ένα καφέ και ένα κατάστημα με δερμάτινα είδη. Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας είναι φίλος του ανιψιού, στο μαγαζί του οποίου εργαζόταν ο συνεργός του φυσικού αυτουργού της δολοφονίας, ένας εκ των δύο 22χρονων.

Στο μαγαζί του επιχειρηματία φέρεται να είχε γνωρίσει τον 22χρονο και να τον έφερε για διακοπές πριν από λίγα χρόνια στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο επιχειρηματίας είναι επίσης το πρώτο πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός, μέσω της συντρόφου του, μετά τη διπλή δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ποιος είναι ο τρίτος που αναζητείται

Ο τρίτος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης είναι ένας νεαρός, φίλος και συνέταιρος του συλληφθέντος επιχειρηματία, και διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Ο τρίτος, που αναζητείται, είναι σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία.

Φοινικούντα: Σε σοκ η αδελφή του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη κάμπινγκ μετά τις νέες συλλήψεις

Ο δικηγόρος της αδελφής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη, Αντώνης Κατσάς, μίλησε στο iefimerida.gr και έκανε ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με τις νέες συλλήψεις, που δίνουν άλλη τροπή στην υπόθεση για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας.

Ο κ. Κατσάς ανέφερε: «Εκπροσωπούμε την αδερφή του ενός θύματος (ιδιοκτήτη κάμπινγκ), η οποία πληροφορείται με τον πιο επίσημο τρόπο ότι ο γιος του αποβιώσαντος αδελφού της σκότωσε τον αδερφό της. Είναι ένα σοκ για την ίδια, παρότι την είχαμε προετοιμάσει για κάποια ενδεχόμενα -χωρίς να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο-, πως μπορεί να έχει εκπλήξεις η υπόθεση. Είναι σε μία τραγική κατάσταση η εντολέας μας. Θέλουμε να κάνουμε έναν πολύ λεπτό χειρισμό και αφού ενημερωθούμε με πληρότητα για το σκεπτικό του εντάλματος σύλληψης και την ακριβή κατηγορία να προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις».

Πηγή: iefimerida.gr