Θεσσαλονίκη: Αγρότης υπέστη έμφραγμα μετά από καυγά με αστυνομικούς

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν τα μέλη του μπλόκου ενημερώθηκαν ότι αστυνομικοί πλησίασαν έναν αγρότη την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του και του ζήτησαν να δώσει τα στοιχεία του.

Η πληροφορία πυροδότησε την άμεση αντίδραση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι άφησαν το μπλόκο και κατευθύνθηκαν προς το σημείο για να στηρίξουν τον συνάδελφό τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο χωράφι ακολούθησαν έντονες λογομαχίες ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο για αρκετή ώρα.

Στο αποκορύφωμα της έντασης, ένας αγρότης αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Όπως ανέφεραν συνάδελφοί του, ο άνδρας υπέστη έμφραγμα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα προσπάθεια μεταφοράς του σε νοσοκομείο. Επειδή στο σημείο δεν υπήρχε άμεσα διαθέσιμο ασθενοφόρο, οι αγρότες τον μετέφεραν με ιδιωτικό όχημα σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ethnos.gr