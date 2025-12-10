Όπου φύγει φύγει οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ: Αδειάζουν τα νοσοκομεία - «Έχουμε εξοπλισμό, δεν έχουμε χέρια»

Αποχωρούν κατά δεκάδες οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ, καθώς τα εξαντλητικά ωράρια, λόγω των ελλείψεων προσωπικού, δεν αφήνουν περιθώριο για παραμονή στο δημόσιο σύστημα.

Ο προϋπολογισμός του 2026 μάλιστα δεν φαίνεται να ενισχύει τα νοσοκομεία, αφού τα Σωματεία των Εργαζομένων καταγγέλλουν υποχρηματοδότηση η οποία βέβαια δεν οδηγεί στις απαιτούμενες προσλήψεις.

Μηχανήματα χωρίς προσωπικό

Η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στο ΕΣΥ σημειώνει ότι παρά τις επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τις παρεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η δραματική έλλειψη προσωπικού.

«Έχουμε εξοπλισμό, αλλά δεν έχουμε χέρια να τον λειτουργήσουν», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις δεν προσελκύουν υγειονομικούς και οι σχολές υγείας αδειάζουν.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, καταγράφεται κύμα αποχωρήσεων από τα δημόσια νοσοκομεία. Ειδικότερα σύμφωνα με τους εργαζόμενους, τα στοιχεία του προϋπολογισμού αποτυπώνουν έντονο κύμα φυγής από το ΕΣΥ.

Μόνο το 2024 αποχώρησαν 2.471 εργαζόμενοι, το 2025 αναμένεται να αποχωρήσουν 2.352 και το 2026 άλλοι 2.353. Όπως τονίζεται, οι λόγοι αποχώρησης είναι:

οι πολύ χαμηλοί μισθοί,

το εξευτελιστικό ωρομίσθιο,

η μη ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά,

η μη μονιμοποίηση συμβασιούχων.

Υποχρηματοδότηση και στον νέο προϋπολογισμό

Οι δαπάνες υγείας κατά τους εργαζόμενους, παραμένουν καθηλωμένες και στον νέο προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας παραμένουν στο 5,5% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 7,5%. Με αυτό το επίπεδο χρηματοδότησης, σημειώνεται από την Ομοσπονδία, το ΕΣΥ δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό, να συγκρατήσει προσωπικό ή να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες.

Παρά τη συνολική αύξηση του ανώτατου ορίου δαπανών το 2026 κατά 178 εκατ. ευρώ, οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώνονται κατά 240 εκατ., ενώ η αύξηση προέρχεται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ανησυχία προκαλεί και η μείωση κατά 24 εκατ. ευρώ στις δαπάνες προσωπικού για το 2026, που υποδηλώνει στασιμότητα στους αριθμούς των εργαζομένων.

Πηγή: ethnos.gr

