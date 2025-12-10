«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Δεν κάνουν βήμα πίσω οι αγρότες και μαζεύονται όλο και περισσότεροι στα μπλόκα

Κλιμακώνονται καθημερινά οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω από τα μπλόκα.

Οι τοπικές συνελεύσεις ανά την Ελλάδα χαράσσουν την πορεία της σύγκρουσης, ενώ το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ξεκάθαρο. «Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι διεκδικούν την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων – παλαιών και νέων – κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, δραστική μείωση των εξόδων με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και ριζική αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει στο 100% τόσο την παραγωγή όσο και το κεφάλαιο από κάθε κίνδυνο.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης γενική συνέλευση για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους, αποφασίζοντας να στηρίξουν ενεργά τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Έτσι, σήμερα το πρωί στις 08:00 (Τετάρτης 10/12), θα συγκεντρωθούν στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου θα συναντηθούν με αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τον Βόλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τέθηκαν επί τάπητος και τα οργανωτικά ζητήματα της κινητοποίησης, ενώ δεν έλειψαν οι αιχμές για τις παρεμβάσεις της Δικαιοσύνης. «Το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται – ας έρθουν να μας συλλάβουν. Οι αγρότες δεν εκφοβίζονται», ανέφεραν χαρακτηριστικά, αντιδρώντας στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη Νίκαια. Εκεί αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι η στάση τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα τηρήσει απέναντί τους η κυβέρνηση.

Παράλληλα, για την Παρασκευή (12/12) έχει προγραμματιστεί σειρά συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών στη Θεσσαλία.

Στην Αχαΐα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου μετά τη λήξη του αποκλεισμού, ωστόσο οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Κλειστή εξακολουθεί να παραμένει και η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 στο λιμάνι έως την Οβρυά, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Τα ενεργά μπλόκα αυξάνονται καθημερινά σε σχέση με τους μερικούς αποκλεισμούς, στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ συνοριακές διελεύσεις, λιμάνια και αεροδρόμια μπαίνουν σταδιακά στο επίκεντρο των πιέσεων.

Πηγή: newsbomb.gr