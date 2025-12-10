Επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό: Συνελήφθη ο ένας δράστης, παραδόθηκε ο άλλος (vid)

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται οι δύο δράστες για την επίθεση με μαχαίρι στον 14χρονο στον Χολαργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα που είχε παραδοθεί χθες αλλά είχε παρέλθει το αυτόφωρο και έναν Αλβανό που συνελήφθη σε ξενοδοχείο.

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, όταν οι δράστες έστησαν ενέδρα στον 14χρονο μέσω προφίλ σε social media.

Όπως κατέθεσε το θύμα, 10 λεπτά μετά τις 15:30 εμφανίστηκαν εκεί δύο κοπέλες αλλά και δύο ανήλικοι, οι οποίοι επιτέθηκαν εναντίον του με ένα μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν εκεί βρήκαν μέσα στο ασθενοφόρο τον 14χρονο, την ώρα που οι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είδε τον ανήλικο να μπαίνει σε παρακείμενο καφέ για να περιποιηθεί τις πληγές του, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στο θύμα μια μαχαιριά αριστερά στην κοιλιά του, ένα τραύμα στον αριστερό βραχίονα και πολλαπλά μικρότερα τραύματα στους γλουτούς.

Το θύμα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι καθόταν σε σκαλάκια στην οδό 17ης Νοεμβρίου, όπου περίμενε την κοπέλα με την οποία είχαν κλείσει ραντεβού. Τότε εμφανίστηκαν οι νταήδες, με τους οποίους είχε διένεξη στο παρελθόν, κι όπως είπε ο ένας τον μαχαίρωνε κι ο άλλος τον γρονθοκοπούσε.

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν ο 14χρονος με την «20χρονη»

Οι δράστες έκλεισαν ραντεβού με τον 14χρονο, έχοντας ως βιτρίνα το προφίλ μιας 20χρονης, η οποία επέμενα να συναντηθούν.

Το Mega έφερε στο φως τα μηνύματα που αντάλλαξε ο 14χρονος με την «20χρονη».

20χρονη: Θα βγούμε καμία βόλτα Παρασκευή, που βγαίνω από νοσοκομείο; Αλλά οι δυο μας, μην φέρεις κάποιο άλλο άτομο.

14χρονος: …

20χρονη: Αύριο 12:00 να είσαι Νέα Ιωνία, σταθμό, να έρθω με ταξί, γιατί δεν μπορώ πολύ να περπατάω και θα πάμε να φάμε, πήρα 100 ευρώ.

14χρονος: Οκ.

20χρονη: Θα φάμε τελικά έξω ή σπίτι; Να ξέρω… Άμα είναι να παραγγείλουμε σπίτι μου.

14χρονος: Έξω.

20χρονη: Τι ώρα θα ξυπνήσεις όμως, ρε, για να ξέρω, κι επίσης, όπως σου είπα, δεν λες σε κανέναν τίποτα και ειδικά στον (…)

14χρονος: Ρε, αφού θα πάρεις ταξί, έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

20χρονη: Έλα, κάνε μου τη χάρη, εγώ που θα σου πάρω και φαγητό, ξεκίνα εσύ, να ξεκινήσω κι εγώ.

14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

20χρονη: Ακούς; Ξεκινάω.

14χρονος: Έλα, ρε…

20χρονη: Παραγγέλνω ταξί.

14χρονος: Οκ...

Η κυνική ομολογία ενός εκ των δραστών

Υπενθυμίζεται ότι ο ένας εκ των δραστών, μετά την επίθεση, ανέβασε βίντεο στο TikTok, ομολογώντας με κυνικό τρόπο την επίθεση.

«Να βγούνε και να πούνε την αλήθεια. Δεν του δώσαμε ούτε δέκα, ούτε οκτώ, ούτε έξι, ούτε επτά μαχαιριές, που λέτε. Αν είχε φάει έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε. Κάναμε μία βλακεία, το ξέρουμε. Πήγαμε και του τη στήσαμε, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι αλήθεια. Το κάναμε, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας. Η οικογένειά μας. Μας την είχανε στημένη. Βγείτε και πείτε όλη την αλήθεια. Όχι όπως σας συμφέρει» ακούγεται να λέει αρχικά, και συνεχίζει:«Έχω συνομιλίες, έχω στοιχεία. Έχω τα πάντα. Ήμασταν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω. Εγώ από μπροστά. Συνολικά είναι τρεις μαχαιριές. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί. Έχει μόνο τρεις ουλές».

Στη συνέχεια, ο νεαρός παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του έχουν ποινικό μητρώο, όμως δεν έχουν πειράξει άνθρωπο χωρίς λόγο.

«Δεν μπορείτε να λέτε ότι δώσαμε επτά μαχαιριές και είμαστε εμείς οι ένοχοι. Ποτέ για ένα περιστατικό δεν φταίει μόνο ένας. Ποτέ μην πάτε να πείτε τι έγινε στην τηλεόραση χωρίς να έχετε αποδείξεις, μόνο από 2-3 φωτογραφίες. Ψάξτε τα στοιχεία. Το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει. Πείτε την αλήθεια. Τρεις μαχαιριές τού δώσαμε. Τις δύο εγώ και μία ο φίλος μου. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Ούτε το περηφανευθήκαμε, ούτε τίποτα. Το κάναμε γιατί απειλήθηκε η ζωή μας και η οικογένειά μας» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Εγώ αμύνθηκα. Δεν ήθελα. Πήγα με χέρια να μιλήσω. Μόλις μας είδε, απλά έβγαλε ένα μαχαίρι. Πήγαμε πάρα πολύ ήρεμα. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι, γιατί ήξερα ότι έχει μαχαίρι πάνω του. Μου το είπαν οι δύο κοπέλες. Αυτά είχα να πω. Το παιδί θα δώσει εξηγήσεις αργότερα».

Πηγή: iefimerida.gr