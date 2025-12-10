Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο»

Η παρέμβαση της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Για την κατάσταση στην Ουκρανία συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Δανία, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Δημοκρατία της Κορέας (ROK), της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), Τζόις Μσούγια, τόνισε ότι οι τελευταίες δύο εβδομάδες χαρακτηρίστηκαν από «έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones, πολλές κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν», που συνεχίζουν «να σκοτώνουν και να τραυματίζουν αμάχους, καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές και διακόπτοντας τις βασικές υπηρεσίες».

Ειδική αναφορά έγινε στην κατάσταση στην Οδησσό και στο Χάρκοβο, όπου «μπλακάουτ διάρκειας 12 έως 18 ωρών κόβουν τη θέρμανση και το νερό σε ολόκληρες πολυκατοικίες». Στην Οδησσό, ανέφερε, πυραυλική επίθεση «κατέστρεψε υποσταθμό που τροφοδοτούσε αρκετές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένου κέντρου φιλοξενίας εκτοπισμένων».

Η Μσούγια προειδοποίησε ότι κάθε πλήγμα σε υποσταθμό ή αγωγό θέρμανσης «κινδυνεύει να προκαλέσει αλυσιδωτές βλάβες με σοβαρές συνέπειες για τους αμάχους», ενώ η WHO έχει επιβεβαιώσει «εκατοντάδες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας μόνο φέτος».

Η αξιωματούχος του ΟΗΕ ζήτησε από το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του ώστε να εξασφαλιστούν η τήρηση των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας και η επαρκής χρηματοδότηση του χειμερινού σχεδίου, το οποίο μέχρι σήμερα έχει καλυφθεί μόλις κατά 65%.

Κλείνοντας υπογράμμισε ότι «οι Ουκρανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν για καλύτερες συνθήκες. Ζουν τον τέταρτο χειμώνα υπό πυρά και στο σκοτάδι» .

Πηγή: newsbomb.gr