Θεσσαλονίκη: Επέστρεψαν στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες που απέκλεισαν την έξοδο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

«Θέλαμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι, αν ήταν επιθυμία μας, να κλείσουμε το αεροδρόμιο "Μακεδονία" και μπορούμε και θα το είχαμε κάνει», επισήμανε μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας ότι «οι κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα δεν έχουν στόχο την ταλαιπωρία της κοινωνίας, ούτε και να υποστεί πλήγμα η εθνική μας οικονομία».
Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι «πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι ο πρωτογενής τομέα είναι στο χείλος του γκρεμού και αυτό διατρανώνουμε με τις κινητοποιήσεις μας».
Υπενθυμίζεται ότι λίγα λεπτά πριν τις 14:30 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά περίπου μέχρι τις 16.00 το απόγευμα. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας.
Πηγή: ethnos.gr