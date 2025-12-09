Ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία κατά του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών του δήμου Βόλου

Στο μικροσκόπιο μπαίνει η σκανδαλώδης διαχείριση δημοτικού ακινήτου.

Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία ασκήθηκε μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε τακτική ανάκριση. Στο μικροσκόπιο μπαίνει η σκανδαλώδης διαχείριση δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακού ξενώνα) στην Μακρινίτσα, τόσο για την μη είσπραξη των μισθωμάτων, όσο και για την καθυστέρηση να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης - αποβολής.

Πρόκειται για το δημοτικό ακίνητο «Αρχοντικό Σισιλιάνου», το οποίο είχε μισθώσει από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας ιδιωτική εταιρεία, όπως γράφει το gegonota.news. Η μία από τους εταίρους και διαχειριστές ήταν σύζυγος στενότατου συνεργάτη του Α. Μπέου. Μέχρι τις 11-12-2022 η μισθώτρια εταιρεία δήλωνε στο ΓΕΜΗ ως έδρα της το «Αρχοντικό Σισιλιάνου», συνεπώς το ξενοδοχείο ήταν σε λειτουργία. Στις 20-3-2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία, με το επιχείρημα ότι «σήμερα είναι κενό». Η δημοτική αρχή αρνήθηκε όμως να δώσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (από πότε ήταν κενό, ποιος το μίσθωνε, ποιο ήταν το μίσθωμα, πότε είχε λήξει η σύμβαση, πόσα χρωστούσαν και αν βεβαιώθηκαν, αν πλήρωναν δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ, τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και αν βεβαιώθηκαν τα χρωστούμενα, αν ο δήμος έκανε ενέργειες για τη διοικητική αποβολή του μισθωτή κλπ).

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από μήνυση για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση που κατέθεσε γνωστός λογιστής του Βόλου.

Για την σκανδαλώδη αυτή υπόθεση, που ο δήμος δεν εισέπραξε ποσά που φτάνουν τις 200.000 ευρώ, η Εισαγγελία Βόλου φαίνεται πως δεν βρήκε τίποτα το αξιόποινο και την έστειλε στην Εισαγγελία Εφετών με ένδειξη «αρχειοθέτηση».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην προκαταρκτική δεν κλήθηκε καν ο Αχιλλέας Μπέος ως ύποπτος. Η Εισαγγελία Εφετών, ωστόσο, όχι μόνο την επέστρεψε πίσω, αλλά την επέστρεψε με παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος και μάλιστα με βασικό κατηγορούμενο τον Μπέο.

Πηγή: ethnos.gr