«Γερόντισσα από τη Συρία που μιλούσε αραμαϊκά αποφάσιζε πότε και πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις της Καρυστιανού»

Συνέχεια στους ισχυρισμούς του για τη στενή σχέση της Μαρίας Καρυστιανού με μια γερόντισσα από τη Συρία που μιλούσε αραμαϊκά, έδωσε ο Νίκος Καραχάλιος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Status FM, ο κ. Καραχάλιος επανέλαβε πως η γερόντισσα είχε καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις για τις συγκεντρώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη ερημίτισσα φέρεται να όριζε ημερομηνίες, τοποθεσίες και ακόμη και τη δική του παραμονή ή όχι στο επιτελείο.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η γερόντισσα αποφάσιζε τις ημερομηνίες» και ότι είχε λόγο στο αν μια συγκέντρωση θα γινόταν «στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα».

Σημείωσε δε ότι κανείς δεν την έχει δει, αλλά ότι η ύπαρξή της του επιβεβαιώθηκε, όπως είπε, από παρευρισκόμενους σε συναντήσεις. Όπως είπε συγκεκριμένα, αν και αρχικά θεώρησε ότι πρόκειται για «πολιτικό τρικ», αργότερα του «επιβεβαίωσαν για την γερόντισσα και οι άλλοι παρευρισκόμενοι, ότι δηλαδή υπάρχει», σημειώνοντας πως «κανείς δεν το γράφει».

Υπενθυμίζεται ότι, σε προηγούμενη συνέντευξή του στο κανάλι του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube, ο κ. Καραχάλιος είχε αναφέρει ότι η Μαρία Καρυστιανού «συμβουλεύεται μία ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ». Επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για ζητήματα προσωπικής ζωής αλλά για «τη στρατηγική της και το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος».

Όπως περιέγραψε, πραγματοποιήθηκαν «2-3 συναντήσεις» όπου συμμετείχαν περισσότερα μέλη του επιτελείου, αλλά γρήγορα διέκρινε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονταν από τους συνεργάτες, γεγονός που δημιούργησε αναστάτωση. Η στρατηγική, είπε, άλλαζε απροειδοποίητα και υπήρχε μια αρχική αποφασιστικότητα που «μετά κατέρρεε».

Ο Νίκος Καραχάλιος συνεχίζοντας τη περιγραφή του, είπε: «το ακούω και λέω να συμβουλεύεστε όποιον θέλετε, αλλά η κοινωνία αδημονεί και ζητάει από τη Μαρία να κινηθεί πρέπει να δει πράξεις. Να στείλουμε στη γερόντισσα αυτή το σκεπτικό μας ή στον ανιψιό της που βρίσκονταν στην Αττική, δεν ξέρω πώς μεταφράζονται αυτά στα αραμαϊκά, να ξέρει; Διότι φαντάζομαι ότι και η γερόντισσα δεν πρέπει καν να ξέρει τη γεωγραφία στην Ελλάδα».

Έπειτα, είπε ότι «υπάρχει κι άλλο ένα πρόσωπο. Εκτός από τον κ. Πατσίκα που φέρεται να ήταν εκπρόσωπος της «Σπίθας» και γραμματέας του κόμματος του κ. Κούβελα, υπήρχε και μια κοπέλα. Παρουσιάστηκε ως απόφοιτος του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, όχι ως πολιτική αναλύτρια αλλά ως αστρολόγος. Ο συνδυασμός της γερόντισσας με την αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού για μένα είναι off. Η συζήτηση έγινε τον Αύγουστο σε συνάντηση του επιτελείου της Αθήνας με το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης».

«Έμεινα ενεός με την γερόντισσα, το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος. Μάλιστα, η κοπέλα ζήτησε να μάθει τα ζώδια όλων όταν μας παρουσιάστηκε. Εγώ είπα ότι έχω τρία ζώδια για να το κάνω αστείο… Αυτή ανέλαβε τη δέσμευση να παρουσιάσει αστρολογικούς χάρτες. Στη δική μου λογική δεν χωρά στο τραπέζι αστρολόγος στον σχεδιασμό για την ανατροπή του Μητσοτάκη. Δεν έχουν χώρο τα ζώδια», δήλωσε ο Νίκος Καραχάλιος.

«Εμένα το κοκτέιλ ήταν που με ανησύχησε. Από τη μία η κατανυκτική ατμόσφαιρα του γραφείου, από την άλλη ο Αρχάγγελος, μπαίνει η γερόντισσα και βγαίνει η είδηση ότι έχουμε και αστρολόγο. Εκεί άρχισα να σηκώνω τα χέρια ψηλά, και είπα ας σοβαρευτούμε τώρα και πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε αυτό που θέλει ο κόσμος να κάνουμε ή αν θέλετε να δούμε αν ταιριάζουν τα ζώδιά μας για να πάμε σχολική εκδρομή», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Πηγή: newsbeast.gr