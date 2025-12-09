Οδηγός ΙΧ πλακώθηκε στον δρόμο με οδηγό λεωφορείου στις 05.30 το πρωί και τον έστειλε στο ΚΑΤ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος οδηγός αρχικά διαπληκτίστηκε με τον οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου για τροχονομικό θέμα και η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και ο πρώτος να τραυματιστεί.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο μετέφερε τον 39χρονο στο νοσοκομείο.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.
Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ αναμένεται -πιθανότατα εντός της ημερας- η κατάθεση του θύματος.
Πηγή: iefimerida.gr