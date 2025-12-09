«Κανένας μαέστρο»: Έξαλλος με τους μουσικούς του ο Βαλάντης, έφτυσε πάνω στη σκηνή (vid)

Ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εκτυλίχθηκε σε πρόσφατη εμφάνιση του Βαλάντη σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, όπου ο τραγουδιστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την ορχήστρα του.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο καλλιτέχνης φαίνεται να φτύνει προς τη σκηνή, αντιδρώντας σε όσα διαδραματίζονταν εκείνη τη στιγμή.

Στο υλικό αποτυπώνεται ο Βαλάντης να υψώνει τον τόνο της φωνής του προς τους μουσικούς, λέγοντας μεταξύ άλλων «κανένας μαέστρο», πριν συνεχίσει την ερμηνεία του.

Λίγο αργότερα, διακρίνεται να φτύνει προς την πλευρά της ορχήστρας, τη στιγμή που στο πλευρό του βρισκόταν ο Σάκης Αρσενίου, με τον οποίο εμφανίζονται μαζί στο πρόγραμμα.

Ο Σάκης Αρσενίου, που στεκόταν δίπλα του, αντέδρασε λέγοντας «Βαλάντη», ωστόσο ο τραγουδιστής δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του, συνεχίζοντας την εμφάνισή του παρά το τεταμένο κλίμα.

Πηγή: ieidiseis.gr