Φιλιππίδης: «Είμαι έξι μήνες άστεγος» – Τι απαντά για το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του (vid)

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό». Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, ενώ ανέμενε επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για το πόρισμα σχετικά με τη φωτιά στο σπίτι του, ενημερώθηκε τελικά από την τηλεόραση και συγκεκριμένα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως γράφει το newsbeast.gr, η αιφνιδιαστική αυτή πληροφόρηση φέρεται να τον έχει εξοργίσει, καθώς θεωρούσε πως θα προηγηθεί επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. «Έμαθα τα προσωπικά μου δεδομένα από την τηλεόραση. Είμαι έξι μήνες άστεγος και έχω καταστραφεί οικονομικά. Δεν γνωρίζω για το πόρισα ούτε εγώ, ούτε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού» φέρεται να είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο ηθοποιός φιλοξενείται από συγγενείς και φίλους. Όσο για διαμέρισμα που νοίκιαζε με την Ελπίδα Νίνου στο κέντρο της Αθήνας, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν έξι μήνες για να αποκατασταθούν οι ζημιές.