Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός της ΟΠΚΕ μετά από καταγγελία ότι γρονθοκόπησε 13χρονο σε έλεγχο

Συνελήφθη ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ μετά την καταγγελία 13χρονου για βία εις βάρος του κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Ίλιον.

Το επεισόδιο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στο 25o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σταμάτησαν τρία παιδιά για έλεγχο που τα είδαν να τρέχουν.

Όπως καταγγέλλει ο 13χρονος ένας από τους αστυνομικούς τον πλησίασε και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Στη συνέχεια του έκανε εξονυχιστικό σωματικό έλεγχο και μάλιστα του άναβε τον φακό στα μάτια. Σύμφωνα με το παιδί ο αστυνομικός του πέταξε και το κινητό τηλέφωνο στον δρόμο όταν επιχείρησε να επικοινωνήσει με την μητέρα του.

Σύμφωνα με το Action24 το παιδί κλήθηκε να αναγνωρίσει τους αστυνομικούς που τον χτύπησαν, αναγνώρισε 9 αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που συμμετείχαν στον έλεγχο και υπέδειξε αυτόν που τον χτύπησε. Ωστόσο, από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 – 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να έγινε ο έλεγχος. Ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Σύμφωνα με την αστυνομία από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα από τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο για τον αστυνομικό.

Πηγή: ethnos.gr