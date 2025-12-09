Καλά νέα για τον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο

Συνεχή βελτίωση παρουσιάζει ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, ο οποίος πριν τρεις εβδομάδες υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο νοσοκομείο "Le Molinette" του Τορίνο, στην Ιταλία.

Όπως υπογραμμίζει το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του, "ο Μάριος βρίσκεται ακόμη στην κεντρική μονάδα εντατικής θεραπείας και κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του".

Ο Μάριος πάσχει από το σπάνιο γενετικό σύνδρομο Allagille και είχε μεταφερθεί στην Ιταλία σε κρίσιμη κατάσταση.

"Κατανοώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι Έλληνες γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας ήρθαν αμέσως σε επαφή με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της Αθήνας, ζητώντας την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ιταλία, για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος", υπογραμμίζει το ιταλικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι "η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής, αλλά οι καιρικές συνθήκες ήταν προβληματικές και προκάλεσαν την αναβολή, από ώρα σε ώρα, της αερομεταφοράς, ώρες οι οποίες, φυσικά, ήταν πολύτιμες για τη ζωή του Μάριου".

Τελικά, το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Πάτρα και (παρά τις καιρικές συνθήκες και με προσεκτικά συντονισμένη προσπάθεια) προσγειώθηκε στην Πίζα, όπου και εστάλη ασθενοφόρο από το Τορίνο, διότι ήταν αδύνατον να χρησιμοποιηθεί ελικόπτερο.

Όπως αναφέρει το "Le Molinette" και σύμφωνα με όσα μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οδηγός, οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ασθενοφόρου "αντιμετώπισαν καταρρακτώδεις βροχές και πλημμυρισμένους αυτοκινητόδρομους" και "στη 1:30 τη νύχτα ο νέος μπόρεσε να εισέλθει στην κεντρική μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, ενώ η μητέρα του, με τη στήριξη του Ελληνικού Προξενείου της Τοσκάνης, έφτασε στο Τορίνο μετά από λίγες ώρες".

Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε αμέσως ο μηχανισμός για την υπερεπείγουσα εξεύρεση συμβατού μοσχεύματος, το οποίο βρέθηκε μετά από σαράντα οκτώ ώρες, χάρη στη γενναιοδωρία μιας οικογένειας που ζει σε περιφέρεια του ιταλικού Βορρά.

Μετά από λιγότερο από 60 ώρες από τη μεταφορά του στην Ιταλία, ο 18χρονος Μάριος εισήλθε, σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, στο χειρουργείο του κέντρου μεταμοσχεύσεων ήπατος του "Le Molinette".

Ήταν μια επέμβαση για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή, την οποία ανέλαβε ο καθηγητής Ρενάτο Ρομανιόλι με την ιατρική του ομάδα. Διήρκεσε 9 ώρες και η ανάκτηση λειτουργικότητας του οργάνου επετεύχθη γρήγορα, επιτρέποντας να μην επέλθει ο θάνατος λόγω ηπατικής ανεπάρκειας.

Χάρη στο υποδειγματικό έργο του χειρουργού και όλων των συνεργατών του -οι οποίοι υπερέβησαν εαυτόν- και στη διεθνή, ελληνοϊταλική αυτή συνεργασία, μπόρεσε να επιτευχθεί κάτι που έμοιαζε να είναι, πλέον, αδύνατον.

"Πρόκειται για μια ιστορία η οποία είναι υπόδειγμα διεθνούς συνεργασίας, ιατρικής ικανότητας και γενναιοδωρίας, με τις οποίες ξεπεράσθηκαν και τα εμπόδια της κακοκαιρίας, επιτρέποντας να σωθεί η ζωή ενός νέου ασθενή", υπογράμμισε, τέλος, ο υπεύθυνος υγείας της περιφέρειας του Πιεμόντε, με πρωτεύουσα το Τορίνο.