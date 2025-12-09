Καιρός σήμερα: Καταιγίδες σε Κρήτη – Τοπικές βροχές και συννεφιά στην υπόλοιπη χώρα

Συννεφιασμένος και με λίγες βροχές θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη (9/12/2025), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές θα δούμε σε διάφορες περιοχές, με την Κρήτη να έρχεται πιθανότατα αντιμέτωπη και με καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη, μέχρι τις απογευματινές ώρες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και πιθανόν τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της Χαλκιδικής. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά και κεντρικά τους 16 με 17, στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος. Στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της Χαλκιδικής είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 ως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες- Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Tα φαινόμενα στη βόρεια Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19, τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.