Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Καστελόριζο

Η ισχύς της συγκεκριμένης απόφασης ορίζεται σε τρεις μήνες.

Το Καστελόριζο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που έπληξε το ακριτικό νησί.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η κήρυξη αυτή ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και τη διαχείριση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή (06/12) σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε τα εξής: «Η φύση δεν ελέγχεται και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Το Καστελλόριζό μας δοκιμάστηκε και αυτό που πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοί του είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα τους για να γίνουν όλα όσα απαιτηθούν».

Πηγή: ethnos.gr