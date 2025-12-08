Τα πήρε ο Κούτρας με πιτσιρικά που έκανε χειρονομίες πίσω από την κάμερα την ώρα του ρεπορτάζ (vid)

Σε ένα Γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες βρέθηκε σήμερα συνεργείο του ΣΚΑΪ με αφορμή ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε προ ημερών, όταν μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία.

Το ρεπορτάζ ξεκίνησε και κάποια στιγμή ξεκίνησε να μιλά στην κάμερα ο μαθητής που είχε το ατύχημα, με συμμαθητές του να βρίσκονται γύρω και να παρακολουθούν. Ένας εξ αυτών, όμως, έκανε χειρονομίες, κάτι που εκνεύρισε τον εκ των παρουσιαστών, Χρήστο Κούτρα.

«Μισό λεπτό, διέκοψε το παιδί. Το παιδάκι που είναι πίσω με το καπελάκι το παρακαλούμε πολύ να μην κάνει αυτές τις χειρονομίες. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημά τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό».

Όσο για το τι συνέβη στο σχολείο, ο μαθητής είπε ότι «έβρεχε και τρέξαμε να κάτσουμε κάτω από το υπόστεγο, ώστε να μη βρεχόμαστε. Ένιωσα κάτι στα μαλλιά μου και το έκανα στην άκρη. Αυτό ήταν ένα γυμνό καλώδιο που προεξείχε από το ταβάνι του υπόστεγου. Μόλις το άγγιξα, ένιωσα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνάει και δεν ήταν κάτι ευχάριστο.