Υπό πίεση η κυβέρνηση για το αγροτικό: Μπαράζ κινητοποιήσεων, «μηνύματα» Καραμανλή- Σαμάρα και «γαλάζια» ανησυχία στην περιφέρεια

Σε μείζον θέμα για την κυβέρνηση έχει αναδειχθεί το αγροτικό, με τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται.

Σε μείζον θέμα για την κυβέρνηση έχει αναδειχθεί το αγροτικό, με τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται και τα τρακτέρ να παραμένουν στους δρόμους. Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο αναζητούν τρόπο για να εκτονωθεί η κατάσταση και να αποφύγουν το ενδεχόμενο συνέχισης των κινητοποιήσεων και την περίοδο των εορτών. Την ίδια στιγμή ήρθαν χθες και οι αιχμηρές αναφορές των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι έχουν πυκνώσει τις τοποθετήσεις τους.

Όπως είναι αναμενόμενο οι τελευταίες εξελίξεις επηρεάζουν και το κλίμα στο «γαλάζιο» εσωτερικό, καθώς κυρίως οι βουλευτές της περιφέρειας ακούνε τα παράπονα των ψηφοφόρων τους. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η κυβέρνηση ήθελε να «ποντάρει» σε ένα θετικό αφήγημα στην οικονομία, καθώς ξεκινά στις 12 και ολοκληρώνεται στις 16 η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο σκηνικό τέσσερα είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται από την κυβέρνηση προς τους αγρότες σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση:

1.Η ροή των πληρωμών ομαλοποιείται και στόχος είναι να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, φθάνοντας συνολικά φέτος στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ (από 3,1 δισεκατομμύρια το 2024).

2. Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο.

3.Οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα, αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Αυτό σημείωσε και στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως «οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα».

4. Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα προσέλθουν στο διάλογο με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

Το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται σε αναζήτηση κάποιας πρόσθετης παροχής προς τους αγρότες, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση πριν από τα Χριστούγεννα και να μην υπάρχει επέκταση των μπλόκων. Βέβαια πρόκειται για μία δύσκολη «εξίσωση» καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια και οποιοδήποτε μέτρο αποφασιστεί πρέπει πρώτα να κοστολογηθεί. Το βασικό μέτρο που προκρίνεται είναι η παράταση για τους αγρότες της χαμηλής τιμής του ρεύματος, ενώ στο τραπέζι είναι και πρόσθετες κινήσεις.

Οι παρεμβάσεις Καραμανλή - Σαμαρά

Σαφή θέση για το αγροτικό ζήτημα- εκπέμποντας ηχηρά μηνύματα- πήραν χθες σε τοποθετήσεις τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. «Να ακούμε την φωνή των αγροτών» υπογράμμισε ο Κώστας Καραμανλής, που σε ομιλία του σημείωσε πως: η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή. «Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία» υπογράμμισε ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του, ασκώντας σε υψηλούς τόνους κριτική.

Να σημειωθεί εδώ πως ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα είναι σήμερα κεντρικοί ομιλητές σε επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας «Δημοκρατία». Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως την εκδήλωση αναμένεται να παρακολουθήσει ο Αντώνης Σαμαράς.

Ασκήσεις εσωκομματικής «ηρεμίας»

Προβληματισμός επικρατεί στους βουλευτές της Ν.Δ. στην περιφέρεια για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς αυξάνονται τα παράπονα από τους ψηφοφόρους. Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο στόχος είναι να επικρατήσει ηρεμία στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς έχουν περάσει μόλις λίγες εβδομάδες από την… ανταρσία βουλευτών για το θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει το τραπέζι -που είχε προγραμματιστεί την προηγούμενη εβδομάδα αλλά αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας- του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της Ν.Δ. που συμμετέχουν στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Στο τραπέζι είναι και πρόταση για σύγκλιση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κάτι που θα εξαρτηθεί και από το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ethnos.gr