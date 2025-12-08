Νέο περιστατικό με συρμό του Προαστιακού σε λάθος γραμμή - Το αντιλήφθηκε ο μηχανοδηγός

Σε λάθος γραμμή βρέθηκε για ακόμα μία φορά τρένο το απόγευμα του Σαββάτου με το περιστατικό να γίνεται εγκαίρως αντιληπτό από τον μηχανοδηγό του, ο οποίος με οπισθοπορεία προσέγγισε εκ νέου το σημείο που έπρεπε ώστε να εισέλθει στην προβλεπόμενη γραμμή.

Το περιστατικό εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες με αυτό που είχε προηγηθεί στη Σίνδο πριν από ένα μήνα, στις αρχές Νοεμβρίου, όταν ΟΣΕ και Hellenic Train διασταύρωναν τα ξίφη τους τόσο για το τί ακριβώς είχε συμβεί όσο και για τις ευθύνες.

Το τελευταίο περιστατικό αφορά συρμό του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Αθήνας, ο οποίος επιστρέφοντας από το Κιάτο και εκτελώντας το δρομολόγιο 1315 το απόγευμα του Σαββάτου εξαιτίας λανθασμένης χάραξης από τον σταθμάρχη – όπως αναφέρουν σιδηροδρομικές πηγές – αφού πέρασε το ΣΚΑ (Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών), αντί να κατευθυνθεί στη γραμμή που οδηγεί και εξυπηρετεί τις αποβάθρες στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, οδηγήθηκε στη γραμμή που πάει ευθεία για Αθήνα και δεν προσεγγίζει αποβάθρες.

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