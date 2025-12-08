Ζάκυνθος: «Μάζεψα το πίτμπουλ γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε τον γιο μου» (vid)

Συγκλονίζει ο πατέρας τού μόλις 2 ετών Λίο, που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο έπειτα από επίθεση του πίτμπουλ που είχε η οικογένεια.

Ο πατέρας του 2χρονου αγοριού μίλησε στο Mega και είπε ότι μάζεψε το πίτμπουλ επειδή ήταν ετοιμοθάνατο και θα το κρατούσε μέχρι να βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει.

Το σκυλί το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση στον δρόμο. «Γι' αυτά τα πράγματα ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω - γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε τον γιο μου», είπε στο Mega.

Και συνέχισε: «Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του και δεν είναι η αδυναμία του; Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του».

Το σκυλί βρίσκεται σε καταφύγιο και σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητούν άλλον χώρο στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείται για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

«Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί ή αν θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα με τη συμπεριφορά που θα επιδείξει.

Πηγή: iefimerida.gr